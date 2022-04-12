Российские миротворцы не пустили оппозиционных депутатов парламента Армении в Нагорный Карабах - Гегам Манукян

Российские миротворцы не пустили оппозиционных депутатов Национального собрания Армении в Нагорный Карабах. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян.

По его словам, российские миротворцы не объяснили депутатам, представляющим две оппозиционные фракции парламента Армении – «Айастан» и «Честь имею», причины запрета на въезд в Нагорный Карабах.

«Российские миротворцы просто запретили нам въезд, им был дан специальный список. Но, не доехав до российских миротворцев, по дороге мы зафиксировали еще один экстраординарный случай: в селе Тех, на армянском КПП пограничники просто уточняли все личные данные депутатов - паспортные данные, дату рождения, предположительно, фиксируя, какие конкретно депутаты едут в Арцах. И вскоре после этого уже российские миротворцы проверяли те же имена и фамилии, даже помня наизусть отчества, уточнили и сказали, что нам въезд запрещен», - пояснил оппозиционный депутат.

Гегам Манукян рассказал, что на протяжении нескольких часов они находились на блокпосту возле села Агавно, связались с руководством парламента Нагорного Карабаха, и руководители пяти фракций поспешили туда, где провели общее обсуждение.

«Мы подтвердили нашу решимость в борьбе против изоляции Арцаха, против выселения армян из Арцаха. Но сопоставление всех этих фактов свидетельствует об одном, что это было сделано неслучайно. Сегодняшние власти Армении и Никол Пашинян просто имеют очередную теневую договоренность с Алиевым также о введении ограничений на передвижение. Если сегодня запрещен въезд депутатов, то не исключено, что завтра въезд в Республику Арцах будет запрещен конкретному политику, частному лицу или тысячам наших соотечественников», - заявил Гегам Манукян.

Власти Армении и Нагорного Карабаха пока никак не прокомментировали этот инцидент.

Сегодня оппозиционеры бойкотировали очередную сессию парламента Армении, заявив, что на несколько дней отправляются в Карабах.