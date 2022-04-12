Провластный депутат также признает, что телефонный разговор Мирзоян-Байрамов сам по себе беспрецедентен

Телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана является продолжением договоренностей, достигнутых в Брюсселе, заявил член комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Саргис Ханданян.

6 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля лидеры Армении и Азербайджана договорились создать совместную пограничную комиссию и подготовить мирный договор.

Какие конкретно договоренности были достигнуты в ходе этого последнего телефонного разговора, из сообщения МИД не понятно. Нет информации об этом и у провластных депутатов.

«Думаю, телефонный разговор следует рассматривать как продолжение брюссельской трехсторонней встречи Пашинян-Мишель-Алиев, потому что по итогам встречи была достигнута договоренность, например, до конца месяца сформировать рабочую группу по демаркации и по мерам по обеспечению безопасности границы, и также министрам иностранных дел было поручено начать подготовку к мирным переговорам, и этот телефонный разговор можно рассматривать как продолжение этих договоренностей и поручений. То есть, процесс идет, и в этих рамках состоялся телефонный разговор», - подчеркнул Ханданян.

Провластный депутат также признает, что телефонный разговор сам по себе беспрецедентен. Прежде стороны преимущественно контактировали при содействии посредников, а оперативная связь, установленная после прихода Никола Пашиняна к власти, была установлена скорее между силовыми структурами.

Отметим, что на фоне заявлений, ставящих под сомнение жизнеспособность Минской группы ОБСЕ как единственного формата, имеющего международный мандат на урегулирование карабахского конфликта, в последнее время на Западе делается упор на двусторонние контакты.

Мы поинтересовались у провластного депутата, нужно ли рассматривать этот телефонный разговор в данном контексте. В ответ он сказал: «Могу сказать, что с нашей стороны это дополнительные усилия по продвижению мирной повестки дня, чтобы, в конечном итоге, сделать мир и безопасность в регионе более реалистичными. Вообще любой разговор важен, будь то в двустороннем формате или многостороннем. К сожалению, в этом вопросе только наши усилия не принесут результата, мы должны видеть соответствующие усилия и со стороны Азербайджана, и эта атмосфера должна быть обеспечена обоюдно».

Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян считает этот телефонный разговор попыткой наладить прямое сотрудничество между Арменией и Азербайджаном, где основной повесткой дня является вопрос делимитации и демаркации границы. В то же время он считает неправильным считать это началом нового этапа армяно-азербайджанских отношений. А встреча в Брюсселе, по мнению Искандаряна, фактически, стала результатом роспуска деятельности Минской группы ОБСЕ.

«То, что произошло в Брюсселе, было, по сути, результатом того, что на наших глазах происходит если не смерть Минской группы ОБСЕ, то во всяком случае ее роспуск. Работа Минской группы ОБСЕ крайне тяжела», - отметил политолог.