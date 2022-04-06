На вчерашнем митинге представители власти не услышали ни одного нового тезиса

Представители власти не услышали ни одного нового тезиса на вчерашнем митинге оппозиции, который был провозглашен оппозиционными фракциями парламента началом новой борьбы.

По словам провластного депутата Арпи Давоян, не понятно, какие у оппозиции есть предложения по сложившейся ситуации, как она себе представляет решение проблем после устранения нынешней власти.

«Они обсуждают вопрос о том, что было бы, если бы они были у власти, и что им делать, чтобы прийти к власти. И тогда возникает вопрос: а что бы вы сделали, когда бы пришли к власти? Тут уже идет следующий ответ: ну, придем к власти, тогда будет видно… сделаем то-то и то-то. Как вы это сделаете? Ответа, как они это сделают, нет», - сказала депутат.

Большинства депутатов оппозиционных фракций сегодня в парламенте не было, а присутствующие отказались от комментариев, мотивируя это тем, что все уже было сказано на вчерашнем митинге, а остальное станет ясно после запланированной на сегодня в Брюсселе встречи Пашинян-Алиев.

Вчера на площади Свободы депутат фракции «Честь имею» Анна Мкртчян зачитала выдвинутую оппозицией повестку дня: «Подтвердить, что Республика Армения является гарантом реализации права Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] на безопасность и самоопределение со всеми его составляющими. Исключить любой статус Арцаха в составе Азербайджана. Исключить анклавное положение Арцаха без надежной сухопутной связи с Арменией. Предпринять шаги для возобновления переговорного процесса в целях и формате, закрепленных решением саммита ОБСЕ 1994 года. Исключить предоставление коридоров под видом разблокирования коммуникаций за счет суверенитета и территориальной целостности Армении».

Лидеры оппозиционных сил на митинге не выступали. Второй президент Армении Роберт Кочарян даже не присутствовал на митинге из-за проблем со здоровьем. А третий президент Армении Серж Саргсян хотя и присутствовал, но с речью не выступил.

На вопрос, как они будут добиваться реализации заявленной оппозицией повестки дня, Серж Саргсян ответил кратко: всеми средствами.