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Политика

Серж Саргсян надеется, что армянский народ не согласится ни на один вариант, предполагающий нахождение Карабаха в составе Азербайджана

Третий президент Армении Серж Саргсян надеется, что армянский народ не согласится ни на один вариант, предполагающий нахождение Карабаха в составе Азербайджана или превращающий Армению в страну, постоянно умоляющую о мире. Об этом Саргсян заявил в беседе с журналистами на митинге в защиту Нагорного Карабаха, состоявшемся сегодня на площади Свободы в Ереване.

Митинг, организованный обеими оппозиционными фракциями Национального собрания – «Айастан» и «Честь имею», прошел под лозунгом «Защитив Арцах [Нагорный Карабах - ред.], защитим Армению».

Комментируя завтрашнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, неформальный лидер оппозиционного блока «Честь имею» отметил, что не думает, что завтра будет подписан какой-либо документ. Саргсян также сказал, что не в курсе того, какие устные договоренности могут быть достигнуты.

Экс-президент также коснулся обвинений в адрес прежних властей в том, что они вели переговоры о сдаче территорий. В ответ на эти обвинения Серж Саргсян отметил, что люди, выдвигающие подобные обвинения, «говорят глупость» и что они вели переговоры и были готовы пойти на какие-то уступки, но лишь для того, чтобы что-то получить.

«Такие конфликты непросто решить даже за 40-50 лет. Не наша вина, что к власти пришли люди, которые сказали, что начинают [вести переговоры] со своей точки, и заявили: «не ваше дело, о чем мы ведем переговоры, о чем хотим, о том и ведем». И поэтому мы пришли к такому положению. Я никогда не вел переговоры о сдаче, я вел переговоры о том, что мы можем получить», - сказал Саргсян.

Третий президент принимал участие в сегодняшнем митинге в статусе слушателя, он не выступил на нем с речью.

На митинге не присутствовал лидер оппозиционного блока «Айастан», второй президент Армении Роберт Кочарян. Ранее его пресс-секретарь сообщил, что во время занятий спортом в Цахкадзоре экс-президент получил травму.

Участвовавшие в митинге депутаты обеих оппозиционных фракций в своих выступлениях подчеркивали, что Армения переживает опасный период и сталкивается с серьезными вызовами безопасности. Главный лозунг митинга состоял в том, что Нагорный Карабах никогда не должен быть в составе Азербайджана. Звучали также лозунги «Никол -предатель!», «Нет тюркизации!», а также призывы к Армении, Нагорному Карабаху и армянскому народу «встать на ноги».

Руководители оппозиционных фракций Сейран Оганян и Артур Ванецян также были среди участников митинга, однако они не выступили с речами на площади Свободы.

После митинга на площади Свободы его участники двинулись к площади Франции. Депутат фракции «Айастан», вице-спикер парламента Ишхан Сагателян во время митинга заявил, что они примерно на час перекроют площадь, после чего будет объявлено об их дальнейших шагах.

В центре площади Франции демонстранты установили флаг Нагорного Карабаха.

Выступая на митинге с заключительной речью, Ишхан Сагателян заявил, что их действия будут продолжительными.

«Давайте вместе заявим с этой площади, что любую власть, которая отклонится от наших насущных требований, мы отправим к черту. У вас, нашего народа, есть легитимное право низвергнуть того человека, ту власть, которая отклонится от этих требований. Если Никол хочет, чтобы в стране был мир, во имя этого мира он должен уйти. У Никола меньше, чем у кого-либо в истории Армении есть право говорить о мире, потому что он является символом поражения и войны. Альтернативы нашей борьбе нет, альтернатива этой борьбе – потеря родины. Мы еще раз во имя Арцаха, во имя Армении, во имя будущего армянского народа с этой площади заявляем о начале нашей новой борьбы», - заявил член АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

О дальнейших действиях, по словам Сагателяна, они сообщат дополнительно.

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