«Главная высота Караглуха, самая высокая его точка находится под нашим контролем» - глава Нагорного Карабаха

«Главная высота Караглуха, самая высокая его точка находится под нашим контролем, однако некоторые важные высоты сегодня находятся под контролем Вооруженных сил Азербайджана», - отметил Арутюнян.

«Наша цель - вернуть азербайджанцев на исходные позиции. Наше требование и просьба к миротворческим силам заключается в том, чтобы восстановить статус-кво, который предусмотрен трехсторонним заявлением. Мы никогда не изменим это требование», - сказал глава Нагорного Карабаха.

Араик Арутюнян выразил уверенность, что цель спровоцированной Азербайджаном провокации заключалась, прежде всего, в дискредитации роли российских миротворческих сил.

«Мы считаем, что российские миротворческие силы продолжают выполнять свою миссию, не считая этого эпизода», - подчеркнул он, призвав сохранять бдительность на высоком уровне до тех пор, «пока не убедимся, что Азербайджан больше не пойдет на подобные провокации».

«Именно поэтому в дальнейшем мы предпримем гораздо более радикальные и решительные шаги в плане нашей самообороны», - заключил Арутюнян.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась с 24 марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. В результате действий азербайджанской стороны погибли трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 15 - были ранены, состояние двух из них крайне тяжелое. По данным карабахской стороны, азербайджанская сторона также понесла значительные потери, что Баку отрицает.

Через три дня Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух. Армия обороны Нагорного Карабаха пояснила, что село Парух находится под контролем российских миротворцев, армянские силы сохранили контроль над основной частью горы Караглух, а азербайджанские войска продолжают оставаться на укрепленных позициях в одной части горы Караглух.