В связи с возможным открытием армяно-турецкой границы Чавушоглу уже упоминает технические проблемы

В прямом эфире турецкого телеканала Ahaber Чавушоглу раскрыл некоторые подробности переговорного процесса.

«Наряду с позитивными мессиджами мы решили назначить специальных представителей для нормализации отношений. Они дважды встретились и находятся на постоянной телефонной связи. Мы предприняли шаги по повышению доверия. Начались полеты [прямое авиасообщение между Ереваном и Стамбулом - ред.]. С другой стороны, предпринимаются некоторые шаги в сфере торговли. Кроме того, есть вопросы, связанные с оползнями на пограничных реках, обсуждается вопрос о том, какие работы можно провести. В случае открытия границ встанут вопросы коммуникаций, у обеих сторон есть работы по запуску автомобильных и железных дорог», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что наряду с работой спецпредставителей происходят политические контакты, напомнив о визите министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анталью в рамках Дипломатического форума 11-13 марта и об их двусторонней встрече.

«На самом деле я хотел, чтобы встреча была трехсторонней, с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Но в Антальи это не получилось. Теперь Алиев и Пашинян встретятся в Европе», - добавил он.

Чавушоглу отметил, что связи между Арменией и Турцией были разорваны в течение многих лет и теперь положено начало нормализации отношений. По его словам, Армения «из-за «оккупации азербайджанских земель и ряда требований к Турции» стала изолированной страной. Сейчас, по словам министра иностранных дел Турции, наблюдается хорошая динамика, но все вопросы невозможно решить за один день, должны быть предприняты взаимные шаги, уверен Чавушоглу.

Глава МИД Турции не забыл в очередной раз повторить, что они обсуждают свои шаги с Азербайджаном и без консультаций с Баку не принимают решения по ключевым вопросам. Чавушоглу подчеркнул, что в вопросе нормализации армяно-турецких отношений со стороны Азербайджана проблем не видит.

«Война окончена, и необходимо предпринять шаги для установления стабильности в Кавказском регионе. Если у Армении такой же подход, и мы, и Азербайджан нормализуем отношения с Арменией, откроются границы, начнется торговля, будут решены логистические проблемы, и регион будет развиваться. В этом контексте Азербайджан предложил Армении подписать всеобъемлющее мирное соглашение, и Армения должна дать положительный ответ», - сказал турецкий дипломат.

На вопрос журналиста, стоит ли на повестке дня в этом процессе визит министра иностранных дел Армении в Анкару или визит министра иностранных дел Турции в Ереван, Мевлют Чавушоглу ответил: «Может быть, это возможные вещи».