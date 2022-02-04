ЕС также подчеркивает, что коммуникации должны быть восстановлены при соблюдении принципа суверенитета

Радио Азатутюн стали известны некоторые подробности видеоконференции, состоявшейся 4 февраля между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и председателем Европейского совета.

«В ходе беседы Шарль Мишель и Эмманюэль Макрон подтвердили свою полную приверженность усилиям по снижению напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном», - сказал Радио Азатутюн один из высокопоставленных представителей Брюсселя.

«Евросоюз остается верен продолжению работы со всеми сторонами в направлении построения стабильного, процветающего и безопасного Южного Кавказа», - добавил он.

Касаясь содержания беседы, европейский дипломат отметил, что «лидеры основывались на прогрессе, достигнутом после встречи в Брюсселе в декабре прошлого года, в частности, на совместных усилиях по освобождению пленных, поиску пропавших без вести, а также предстоящем открытии железной дороги».

Отмечается, что стороны обсудили различные сферы, где Евросоюз может оказать помощь. В частности, Брюссель предлагает содействие гуманитарным усилиям по немедленному освобождению всех задержанных и выяснению судьбы пропавших без вести, а также помощь в разминировании посредством экспертных консультаций, финансовой помощи и привлечения дополнительных средств.

Кроме того, Евросоюз выражает готовность оказать консультативную помощь в строительстве средств коммуникаций, и чтобы содействовать этому, однозначно подчеркивает, что они должны в полной мере уважать суверенитет двух стран. Также предлагается техническая помощь для содействия реализации дополнительных видимых шагов по снижению напряженности на местах в контексте процесса делимитации и демаркации границы.

Брюссель также готов содействовать защите культурного и религиозного наследия, поддерживая развертывание оценочной миссии ЮНЕСКО в Армении и Азербайджане, сообщил Радио Азатутюн высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Кстати, сообщая о беседе, в Баку также отметили, что стороны обсудили вопрос привлечения организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Более того, по сообщению пресс-службы президента Азербайджана, стороны согласились «направить миссию ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан». В аппарате Алиева отметили, что «был обсужден вопрос урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации и демаркации границы, а также подписания мирного соглашения».

«Президент Алиев представил позицию Азербайджана по этим вопросам», - говорится в заявлении без дополнительных подробностей.

Аппарат премьер-министра Армении, помимо перечисления этих тем, отметил, что «премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подписания мирного соглашения под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ».

Однако в официальном сообщении азербайджанской стороны этот вопрос не упоминается.