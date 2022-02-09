Пашинян - о договоренностях, достигнутых в ходе заочной встречи с Алиевым

Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос провластного депутата Арусяк Джулхакян, которая поинтересовалась у него, были ли достигнуты договоренности в направлении решения вопроса пленных и пропавших без вести в ходе состоявшейся на днях видеоконференции с участием лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

По словам Пашиняна, одним из важных обсуждаемых вопросов было именно решение гуманитарных вопросов. Он напомнил, что после этой встречи в Армению вернулись восемь армянских военнопленных. Премьер-министр также подчеркнул, что армянская сторона передала останки 108 человек без предварительных условий.

«Мы не считаем правильным, чтобы это становилось предметом какого-либо торга, потому что гуманитарные вопросы не должны быть предметом торга. И мы так же поступили с картами минных полей, вернув их без каких-то условий, чтобы это не стало предметом торга, потому что мы не считаем, что судьбы людей должны становиться предметом торга», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Достигнута договоренность о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз

В ходе этой же встречи на уровне лидеров двух стран была достигнута договоренность о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. По словам Пашиняна, сформирована рабочая группа, которая уже занимается организацией строительства железной дороги, обсуждаются технические вопросы, финансирование проектно-строительных работ.

«Мы договорились, что железная дорога должна действовать в соответствии с международными правилами, в рамках законодательства и суверенитета двух стран, а значит, на пограничном пропускном пункте должен осуществляться пограничный, таможенный и иной контроль», - подчеркнул премьер.

По словам Пашиняна, по итогам встреч в Брюсселе и Сочи были сформированы предложения, и как только будет получен положительный ответ от Азербайджана, Армения готова осуществить также процесс восстановления и строительства автомобильных дорог.

«Мы называем этот проект автомобильных и железных дорог Армянским перекрестком. Использование этого перекрестка может стать поворотным моментом в плане развития экономики Армении и укрепления ее финансово-экономического потенциала», - заявил Никол Пашинян.

Провластные депутаты также попросили Пашиняна рассказать, в какой стадии находится процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и что из себя представляет идея зеркального отвода войск, которую армянская сторона предложила Азербайджану. Премьер-министр вновь заявил, что на эту тему существует множество беспочвенных спекуляций. Одной из них является утверждение оппозиции о том, что в ходе этого процесса некоторые армянские села останутся без защиты. Премьер-министр заявил, что ничего подобного нет и в пакете предложений все учтено.

«Вносимое нами предложение не является на 100% удобным для Армении или неудобным для Азербайджана. Есть линия границы, и мы считаем, что отвод [войск] должен быть по этой линии границы, при этом, нужно констатировать, что это не предопределяет дальнейших результатов демаркации, но должно быть предметом соответствующих переговоров. Неверная интерпретация этой ситуации может быть использована некоторыми силами для провоцирования новой эскалации на границе. Для нас очень важно зафиксировать легитимные и правовые реалии, зафиксировать, что есть такой действенный механизм, который может предотвратить дальнейшую эскалацию», - отметил Пашинян.

«Возможно, руководители других стран обижаются, когда слышат, что власти Армении легитимны?»

Сегодня в Национальном собрании также была затронута тема жестких заявлений об Армении, сделанных на днях президентом Беларуси Александром Лукашенко, который, касаясь возможного присоединения других постсоветских республик к Союзному государству Россия-Беларусь, в частности, говоря об Армении, отметил: «Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел».

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что вчера в связи с этим вопросом в МИД был приглашен посол Беларуси в Армении. «Послу была передана наши убежденность в том, что наши заявления друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы и суверенитет друг друга».

Ответ премьер-министра Пашиняна был гораздо жестче: «Возможно, руководители других стран обижаются, когда слышат, что власти Армении легитимны, а страна демократическая».

«В Армении произошли определенные события. Вы меня видели на улицах с автоматом в руках? Или говорят: «Вот как обращаются с Арменией». А когда известного журналиста арестовывали за визит в Карабах и экстрадировали в Азербайджан [имеется в виду блогер и журналист Александр Лапшин, который был арестовал в Беларуси и передан Азербайджану, где его судили за визит в Нагорный Карабах - ред.], это была пощечина Армении или нет? Когда начали продавать Азербайджану оружие на миллиарды, где вы были, почему ничего не говорили?» - сказал Никол Пашинян, обращаясь к оппозиции.