ЕС обеспокоен в связи с прекращением подачи газа в Нагорный Карабах

Евросоюз обеспокоен в связи с сообщениями о прекращении подачи газа в Нагорный Карабах, говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

«ЕС обеспокоен прекращением подачи газа в Степанакерт. Необходимо срочно возобновить подачу газа пострадавшему местному населению, особенно с учетом плохих погодных условий», - заявил европейский чиновник.

В заявлении Евросоюз направил безадресный призыв позволить восстановить газоснабжение, отметив, что внимательно следит за эти и другими происходящими в регионе процессами и продолжит свое участие в деле установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Подача газа в Нагорный Карабах была прекращена в ночь с 7-го на 8 марта из-за повреждения участка газопровода, находящегося на подконтрольной Азербайджану территории, близ Шуши. Азербайджанская сторона не позволила армянской стороне приблизиться к газопроводу для его восстановления. Затем в результате переговоров при содействии российских миротворцев азербайджанская сторона восстановила поврежденный газопровод. 18 марта было сообщено, что ремонтные работы завершены. На следующий день подача газа была восстановлена. Однако с 21 марта газ в Карабах снова не поступает. В Карабахе заявили, что есть достаточные основания утверждать, что при проведении ремонтных работ на газопроводе азербайджанская сторона установила клапан, посредством которого можно перекрывать подачу газа.

Осудив очередное отключение газоснабжения Карабаха со стороны Азербайджана, официальный Ереван вчера обратился к международному сообществу, ожидая от него четкой реакции, а также немедленного и беспрепятственного участия международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе.

Из международных правозащитных организаций к проблеме обратилась организация Human Rights Watch. Директор департамента Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Георгий Гогия в своем микроблоге в Twitter написал: «Уже второй раз за две недели в сильные морозы жители Нагорного Карабаха остались без отопления из-за газопровода, проходящего по территории, контролируемой Азербайджаном».



Перечислив проблемы, возникшие в школах, детских садах и пекарнях из-за отсутствия газа, представитель Human Rights Watch подчеркнул, что необходимы срочные шаги, чтобы избежать дальнейшего гуманитарного кризиса.

Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня провел встречу с послом США в Армении Линн Трейси, в ходе которой представил послу ситуацию в Нагорном Карабахе.

Переговоры по восстановлению газоснабжения в Нагорном Карабахе пока продолжаются​

Переговоры по восстановлению газоснабжения в Нагорном Карабахе при посредничестве российских миротворцев пока продолжаются, однако все шаги на данный момент безрезультатны, сообщила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха. Ни у кого нет информации о том, когда вопрос будет решен и в Карабахе вновь появится газ.

В данный момент в Карабахе очень холодно, вновь выпал снег. Те, у кого есть возможность, отапливают дома дровяными печами. Но и тут возникла проблема: приобрести дрова стало очень трудно.

«Естественно, есть проблема и с дровами. Берем дрова друг у друга, рубим и привозим сухие деревья. Кто чем может, помогаем друг другу, объединяемся», - сказал один из жителей.

Из-за перегрузок в сети в Карабахе регулярными стали также отключения электричества.

Из-за отсутствия отопления учебный процесс в школах Карабаха вновь приостановлен, не работают и детские сады.