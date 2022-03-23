ЕС обеспокоен в связи с прекращением подачи газа в Нагорный Карабах

«ЕС обеспокоен прекращением подачи газа в Степанакерт. Необходимо срочно возобновить подачу газа пострадавшему местному населению, особенно с учетом плохих погодных условий», - заявил европейский чиновник.
В заявлении ЕС направил безадресный призыв позволить восстановить газоснабжение, отметив, что внимательно следит за эти и другими происходящими в регионе процессами и продолжит свое участие в деле установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.
Подача газа в Нагорный Карабах была прекращена в ночь с 7-го на 8 марта из-за повреждения участка газопровода, находящегося на подконтрольной Азербайджану территории, близ Шуши. Азербайджанская сторона не позволила армянской стороне приблизиться к газопроводу для его восстановления. Затем в результате переговоров при содействии российских миротворцев азербайджанская сторона восстановила поврежденный газопровод. 18 марта было сообщено, что ремонтные работы завершены. На следующий день подача газа была восстановлена. Однако с 21 марта газ в Карабах снова не поступает. В Карабахе заявили, что есть достаточные основания утверждать, что при проведении ремонтных работ на газопроводе азербайджанская сторона установила клапан, посредством которого можно перекрывать подачу газа.
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