Армения может обратиться к сопредседателям МГ ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном – МИД

Об этом в ответ на вопрос информационного агентства «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
В агентстве заметили, что Армения неоднократно заявляла о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, и что Азербайджан также делал аналогичные заявления.
На вопрос, предпринимаются ли конкретные шаги в этом направлении, пресс-секретарь МИД Армении отметил следующее: «Подписанию соглашения, безусловно, должен предшествовать переговорный процесс на эту тему, а поскольку взаимные заявления еще не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, вероятно, обратится к посредникам (сопредседателям Минской группы ОБСЕ) по вопросу начала мирных переговоров. В настоящее время вопрос находится в разработке».
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