Ереван ответил на предложения Баку и обратился к сопредседателям МГ для организации переговоров по заключению мирного договора

«Республика Армения ответила на переданные Азербайджанской Республикой предложения и обратилась к сопредседательству Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с целью заключения мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта», - говорится в заявлении МИД.

Два дня назад Азербайджан заявил, что представил армянской стороне предложение из пяти пунктов.

«Все принципы там основаны на международном праве. Здесь нет ничего необычного. Мы считаем, что было бы очень нелогично отвергать эти предложения. Будем ждать ответа армянской стороны», - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана, добавив, что предложения были представлены официальному Еревану недавно.

Джейхун Байрамов отметил, что это новый пакет предложений, поскольку на предыдущий «Армения не дала конкретного ответа».

Глава МИД Азербайджана напомнил, что на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об установлении мира, сделанное год назад, Ереван не ответил, и эти новые предложения с их стороны являются проявлением доброй воли.

За несколько часов до этого заявления Байрамова МИД Армении неожиданно заявил, что Ереван в ближайшее время может обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном.

Еще пять дней назад МИД Армении, отвечая Азербайджану, подтвердил позицию Еревана в вопросе подписания мирного договора, заявив, что подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из приоритетов повестки дня правительства Армении и армянская сторона готова предпринять шаги в этом направлении.