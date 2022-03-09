Азербайджанцы не допустили карабахских саперов к поврежденному магистральному газопроводу

На участке поврежденного магистрального газопровода в Нагорном Карабахе, находящегося на подконтрольной Азербайджану территории, карабахские саперы сегодня попытались провести работы по разминированию в надежде на то, что после этого можно будет приступить к работам по ликвидации аварии на газопроводе. Однако, по словам пресс-секретаря МВД Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна, карабахских саперов не допустили на территорию.

Уже вторые сутки вся территория Нагорного Карабаха лишена газа, азербайджанская сторона препятствует проведению работ по устранению аварии.

«Учитывая тот факт, что азербайджанская сторона не допускает к месту аварии специалистов компании «Арцахгаз» и правоохранительных органов Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], до сих пор нет точной информации о том, произошла ли авария из-за технических неполадок или газопровод был взорван азербайджанцами», - сообщил Радио Азатутюн омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

В Карабахе также рассматривают версию взрыва газопровода азербайджанской стороной

Омбудсмен Нагорного Карабаха считает вероятным, что азербайджанская сторона просто взорвала газопровод. Два дня назад вечером в окрестностях Степанакерта, примыкающих к Шуши, был слышен звук взрыва. Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха также рассматривает версию возможной диверсии как причину перебоев с подачей газа.

«Служба национальной безопасности Арцаха также принимает меры по выяснению причин аварии, в том числе возможных диверсионных преступных действий со стороны вооруженных сил Азербайджана», - говорится в сообщении.

Сегодня карабахские саперы попытались разминировать территорию, где произошла авария, чтобы потом можно было устранить аварию, но азербайджанцы запретили им приближаться. В Министерстве территориального управления Нагорного Карабаха сообщили, что российские миротворцы ведут переговоры о том, чтобы армянская сторона была допущена к месту аварии.

Новые гуманитарные проблемы в Карабахе

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживают около 110 тысяч карабахцев. Голубое топливо было доступно во многих населенных пунктах, только Степанакерт, по данным «Арцахгаза», газифицирован на 97%, все инфраструктуры так или иначе связаны с газом. Теперь из-за аварии возникло множество гуманитарных проблем, подчеркивает омбудсмен Карабаха.

«Сегодня в Арцахе в ряде школ дети учатся в условиях ненадлежащего отопления, в некоторых школах учебные часы сокращены с 45 до 30 минут, чтобы процесс обучения не прерывался и не было нарушено право права детей на образование, но с учетом сложившейся ситуации», - сказал Степанян.

Из-за перебоев с подачей газа не могут работать ряд пищевых производств, в том числе по выпечке хлеба, проблемы возникли и у служб такси, подчеркнул омбудсмен Карабаха. По мнению Гегама Степаняна, недопущение ликвидации аварии газопровода, ежедневная стрельба в направлении мирных жителей Карабаха свидетельствуют о том, что целью Азербайджана является Карабах без армян.

«Азербайджанская сторона до сегодняшнего дня не предприняла никаких практических шагов к миру», - сказал омбудсмен Карабаха.

Азербайджан ведет огонь в направлении ряда населенных пунктов - прокуратура НК

Сегодня, как и в предыдущие дни, и на границах Армении, и на линии соприкосновения в Карабахе неспокойно.

Во второй половине дня азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции, расположенные на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы. По данным Минобороны, стреляли из оружия различного калибра.

Азербайджанская сторона применяет гранатометы на линии соприкосновения в Карабахе. Сегодня в направлении села Хнушинак Мартунинского района было выпущено 4 минометных снаряда, сельчане, работавшие в поле села Тагавард, были обстреляны из огнестрельного оружия.

По данным прокуратуры Нагорного Карабаха, азербайджанская сторона ведет активный огонь в направлении ряда общин.

«Вооруженные силы Азербайджана ведут активный огонь из оружия различного калибра, в том числе из минометов, в направлении административных территорий и дорог общин Храморт, Нахиджеваник Аскеранского района, Хнушинак, Кармир Шука Мартунинского района Нагорного Карабаха, тем самым вынуждая прекратить сельскохозяйственные работы и препятствуя свободному передвижению жителей», - говорится в сообщении.

Уже две недели село Храморт Аскеранского района находится под прицелом азербайджанских подразделений․ Вчера вечером в направлении села были выпущены минометные снаряды.

Федор Оганян из Храморта рассказал Общественному телевидению Нагорного Карабаха, что они понимают, что цель азербайджанцев - вызвать панику и заставить их покинуть село.

«Мы хотим остаться в селе, но эта атмосфера неопределенности и тревоги очень сильно влияет», - в беседе с Радио Азатутюн сказала другая жительница села, Наира Абраамян.

Сегодня с утра азербайджанская сторона возобновила в этом приграничном селе то, что в Карабахе считают психологическим давлением на население. Ранее с азербайджанской стороны звучали намаз и угрозы с призывами покинуть территорию. Сегодня день в Храморте начался с азербайджанского гимна. На это жители села реагируют с юмором.

«Мы уже смеемся, мы не знаем, что нас ждет завтра, мы живем этим моментом. Но мы все равно смелые», - сказала Наира Абраамян.