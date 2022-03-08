Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают информационную перестрелку

Официальный Баку заявляет, что сегодня утром армянские вооруженные силы вели обстрел азербайджанских позиций на границе Нахичевана, а вчера вечером обстрелу подверглись азербайджанские позиции в Агдаме.

Армянская сторона называет все эти сообщения очередной азербайджанской фальсификацией и дезинформацией.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию об открытии Вооруженными силами Армении огня в направлении боевых позиций азербайджанских подразделений на том или ином участке армяно-азербайджанской границы. В частности, 8 марта Минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что в тот же день, утром, подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы. Эта информация также не соответствует действительности. После совершенной азербайджанской стороной в том же направлении провокации 7 марта ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении , распространенном Минобороны Армении.

Вчера на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы в результате выстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий-контрактник, сержант Грач Манасарян, еще один военнослужащий получил ранение. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он идет на поправку.

На пограничный инцидент со смертельным исходом отреагировал МИД Армении: «Осуждая убийство военнослужащего ВС Армении, считаем необходимым подчеркнуть, что подобные инциденты и регулярные нарушения режима прекращения огня еще раз обосновывают необходимость зеркального отвода войск с армяно-азербайджанской границы и развертывания наблюдательной миссии в приграничной зоне».

На границе Нагорного Карабаха находится село Храморт, где уже вторую неделю в ежедневном режиме происходят инциденты. Азербайджанская сторона утверждает, что их позиции были обстреляны. В Армии обороны считают это попыткой скрыть собственные нарушения режима прекращения огня.

Вчера вечером на территории села было несколько минометных взрывов, одна из мин взорвалась возле дома Асмик Андрян.

«Я была в нашем саду, мои дети были со мной, я работала в саду. Удар был очень сильный... говорят минометный. Мы очень испугались», - рассказала Радио Азатутюн Андрян, добавив, что не бывает дня, чтобы что-то не произошло.

Она живет в Храморте с семьей, двумя несовершеннолетними детьми. У нее есть одно простое желание - спать спокойно. «Каждый день, ложась спать, я думаю, что этой ночью нападут и ударят по деревне. Каждый день, просыпаясь, мы благодарим Бога, чтобы и сегодня мы нормально спали и проснулись, что ничего не случилось, что мои дети со мной…», - сказала женщина.

Как и ее односельчане, Асмик Андрян считает выходом из ситуации размещение российских миротворцев в селе на постоянной основе, а не их прибытие после очередного инцидента. «Как только те стреляют, через пять минут русские приходят в село. Но какая от этого польза?.. Не позволяют поставить здесь пост, чтобы здесь был российский пост. Если здесь будут российские посты, мы будем спать спокойно», - сказала она.

В последние дни азербайджанские информационные источники постоянно распространяют информацию о том, что армянская сторона нарушает режим прекращения огня. По мнению омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, этим Азербайджан хочет оправдать преступные посягательства на мирное население и одновременно подготовить почву для следующих действий и провокаций.

«Все зарегистрированные случаи еще раз доказывают прямое и бесспорное намерение азербайджанской стороны нарушить мирную, нормальную жизнь народа Арцаха и подвергнуть Арцах этнической чистке», - заявил Степанян.

В Храморте и сегодня день начался с азербайджанского мугама, который раздается с расположенных по соседству азербайджанских позиций.

Преподающая в сельской школе армянский язык и литературу Асмик Андрян подчеркнула, что уроки не прерываются, все ученики и учителя находятся на месте. «Мы не хотим нарушать нашу повседневную жизнь», - сказала она.