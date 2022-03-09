Вчера поздно вечером азербайджанская сторона выпустила в направлении села Храморт три минометных снаряда – АО НК

8 марта около 23:00 азербайджанская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня в направлении села Храморт Аскеранского района Нагорного Карабаха, выпустив из миномета три снаряда калибра 60 мм, сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, с армянской стороны пострадавших нет.

О нарушении режима прекращения огня сообщено командованию миротворческого контингента РФ.

В настоящее время оперативно-тактическая ситуация спокойна, говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвиняет в нарушении режима прекращения огня Армию обороны Нагорного Карабаха, отмечая, что «с полудня 8 марта до утра 9 марта в районах Ходжалу и Горанбоя из оружия различного калибра периодически стреляли в направлении позиций азербайджанской армии». Ответные удары, по утверждению Баку, наносятся по позициям Армии обороны, не нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру.

В конце февраля азербайджанская сторона в течение трех дней по громкоговорителю призывала жителей села Храморт покинуть село. «С учетом вашей безопасности, требуем прекратить работу и незамедлительно покинуть территорию. В противном случае против вас будет применена сила», - такое сообщение на армянском языке было слышно с азербайджанской позиции.

Ситуация немного успокоилась после переговоров между азербайджанской стороной и российскими миротворцами.

А за 10 дней до азербайджанских призывов с азербайджанских позиций были произведены прицельные выстрелы в направлении тракториста и земледельцев, работавших в поле. Официальный Баку этот инцидент представил так, будто армяне пытались копать траншеи под видом земледельческих работ.

Начиная с 16 февраля, азербайджанская сторона, согласно Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, несколько раз нарушила режим прекращения огня на участке Храморт-Акна (Агдам).

В селе Храморт живут 100 семей, а также еще 12 семей, насильственно выселенных из других населенных пунктов. Село стало приграничным после 44-дневной войны, когда Агдамский район был передан Азербайджану.