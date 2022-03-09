Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Азербайджан вновь применил минометы в Карабахе – Армия обороны

Азербайджанские военные обстреляли из миномета село Хнушинак Мартунинского района Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили в Армии обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, в промежутке с 14:00 до 14:30 часов 9 марта азербайджанские подразделения с позиций около села Хнушинак вновь нарушили режим перемирия, произведя 4 выстрела из миномета калибра 60 мм в направлении села.

С армянской стороны пострадавших нет, отметили в Армии обороны.

Накануне армянская сторона также обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня с применением минометного огня. Тогда, согласно сообщению Армии обороны, огонь велся в направлении села Храморт Аскеранского района, а выпущено было три минометных снаряда калибра 60 мм.

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвиняет в нарушении режима прекращения огня Армию обороны Нагорного Карабаха, отмечая, что «с полудня 8 марта до утра 9 марта в районах Ходжалу и Горанбоя из оружия различного калибра периодически стреляли в направлении позиций азербайджанской армии». Ответные удары, по утверждению Баку, наносятся по позициям Армии обороны, не нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG