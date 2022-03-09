Азербайджан вновь применил минометы в Карабахе – Армия обороны

Об этом сообщили в Армии обороны Нагорного Карабаха.
Согласно сообщению, в промежутке с 14:00 до 14:30 часов 9 марта азербайджанские подразделения с позиций около села Хнушинак вновь нарушили режим перемирия, произведя 4 выстрела из миномета калибра 60 мм в направлении села.
С армянской стороны пострадавших нет, отметили в Армии обороны.
Накануне армянская сторона также обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня с применением минометного огня. Тогда, согласно сообщению Армии обороны, огонь велся в направлении села Храморт Аскеранского района, а выпущено было три минометных снаряда калибра 60 мм.
Минобороны Азербайджана в свою очередь обвиняет в нарушении режима прекращения огня Армию обороны Нагорного Карабаха, отмечая, что «с полудня 8 марта до утра 9 марта в районах Ходжалу и Горанбоя из оружия различного калибра периодически стреляли в направлении позиций азербайджанской армии». Ответные удары, по утверждению Баку, наносятся по позициям Армии обороны, не нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру.
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