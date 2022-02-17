Видны возможности, связанные с железной дорогой – вице-премьер

По его словам, новых договоренностей в плане эксплуатации железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз нет, но до старта процесса договоренности должны быть сформулированы письменно в соответствии с правовыми требованиями.

«Есть общее симметричное понимание того, что возможности разблокировки, в частности, связанные с железной дорогой, видны. Поэтому перед началом такого мероприятия, конечно, должно быть письменное оформление договоренности, потому что инвестиции большие, и, конечно, они предполагают оформление договоренности. На данный момент по всем договоренностям были официальные публикации», - отметил он.

Касаясь сегодняшнего заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что они надеются, что достигнутые договоренности будут оформлены в виде документа и что уже де-юре процесс будет полностью развернут, вице-премьер-министр сказал: «Надеяться означает, что есть надежда, что будет прогресс. У нас на площадке трехсторонней рабочей группы было 8-9 встреч. Да, обсуждения велись, по сути, достаточно конкретно».

О договоренности возобновить работу железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, не функционировавшей с момента распада Советского Союза, стороны четко заявили в конце прошлого года в Сочи, а затем в Брюсселе после встреч лидеров двух стран. На восстановление Ерасхского участка железной дороги Армения-Азербайджан нужны месяцы, а Мегринский участок, где предстоит построить 45-километровую железную дорогу, по расчетам правительства, обойдется примерно в 200 млн долларов.

По словам Мгера Григоряна, каждая страна будет строить свою инфраструктуру за свой счет. «В нашем случае это, скорее всего, будет государственная инициатива, государственная инфраструктура, думаю, в данной ситуации и в данном случае правильно, чтобы это была государственная инфраструктура», сказал он.

В переговорах о возобновлении работы железной дороги в прошедшие недели также принимали участие представители компании «Российские железные дороги» (РЖД). Мгер Григорян подчеркнул, что они интенсивно сотрудничают с компанией.

«Вне зависимости от работы трехсторонней площадки, нам нужно много обсуждений в двусторонних отношениях, потому что, как известно, вне зависимости от обстоятельств разблокировки, дочернее предприятие РЖД является нашим оператором и концессионером. Это означает, что все виды технической документации, связанные с проектированием, дальнейшей эксплуатацией, конечно же, целесообразно обсуждать с партнерами. В конце концов, они будут эксплуатировать [железную дорогу]», - сказал вице-премьер.

Что касается обвинений Азербайджана в том, что армянская сторона проваливает процесс разблокировки, то представитель Армении подчеркнул, что «это сложные процессы в политическом смысле».

Последняя встреча рабочей группы на уровне вице-премьеров состоялась 1 декабря. Мгер Григорян сегодня не уточнил, когда состоится следующая встреча, но отметил, что, предположительно, работа на этой площадке будет продолжена.

«Наша конечная цель - иметь такой сценарий разблокировки, который принесет стабильность в регион и инфраструктура будет иметь отныне региональное значение. Это означает, что чем больше будет коммуникационных возможностей, тем эффективнее будут наши затраты, тем эффективнее будет наша инфраструктура, тем эффективнее будет наша инициатива с экономической точки зрения», - добавил он.