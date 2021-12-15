Вчера в Брюсселе лидерам Армении и Азербайджана удалось договориться об открытии железной дороги, но не автомобильного сообщения, что, по сути, было одним из главных спорных вопросов. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после более чем четырехчасовых переговоров между сторонами.

Подводя итоги завершившейся после полуночи встречи, высокопоставленный европейский дипломат заявил, что вопросы были сложными, обсуждение - открытым и искренним.

«Мы показали, что прямые переговоры полезны и необходимы даже по сложным темам. Конечно, есть сложные вопросы, сложные темы, но первые шаги, если мы хотим добиться прогресса, это, конечно, слушать друг друга, понимать, какие существуют разные мнения, взгляды, иногда прояснять разные аргументы», - сказал Шарль Мишель.

О разногласиях стороны публично заявили непосредственно перед встречей. Президент Азербайджана, отвечая на вопрос РСЕ/РС, заявил, что «Зангезурский коридор» должен действовать подобно Лачинскому коридору, без таможенных пунктов. «Это предусмотрено заявлением от 9 ноября», - утверждал Ильхам Алиев.

«В трехсторонних заявлениях прямо говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить нам такой же беспрепятственный доступ к Зангезурскому коридору. Сегодня в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. Так же должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов и контроле за перемещением товаров и граждан через «Зангезурский коридор», тогда мы будем настаивать на тех же условиях в Лачинском коридоре. Это логично», - сказал Алиев.

Чуть позже Пашинян возразил, что эти параллели неприемлемы для армянской стороны, настаивая на том, что они не имеют никакого отношения к имевшим место до сих пор обсуждениями и что тем самым Баку пытается завести вопрос открытия региональных коммуникаций в тупик.

Однако после вчерашних переговоров ни Армения, ни Азербайджан до сих пор не затронули этот вопрос на официальном уровне. Глава Европейского совета лишь отметил, что стороны представили и разъяснили друг другу свои требования.

Не уточняется, когда будет запущено железнодорожное сообщение

«По части железных дорог есть договоренность об осуществлении пограничного и таможенного контроля на взаимной основе. Следующий вопрос касается автомагистралей, их инфраструктуры, которая необходима для улучшения сообщения. «Они (Пашинян и Алиев) прояснили те темы, над которыми нам нужно работать в ближайшие недели и месяцы», - сказал Мишель.

Шарль Мишель не уточнил, когда будет открыто железнодорожное сообщение. Ранее, в июне, Алиев поставил предусловие, что все дороги - железные и автомобильные, должны быть открыты одновременно. Европейская сторона не отметила, готов ли Баку отказаться от этого предусловия. Вместо этого Мишель несколько раз подчеркнул: важно, что стороны готовы и начали общаться друг с другом напрямую.

Шарль Мишель оставил Пашиняна и Алиева наедине

Во время вчерашней длительной встречи глава Европейского совета на некоторое время покинул комнату, оставив Пашиняна и Алиева наедине.

«Всегда важно беседовать напрямую. Заявления, которые делаются для прессы, конечно, важны. Но также очень важно говорить напрямую. Я убежден, что такие личные встречи очень многое добавляют. Я убежден, что, например, встреча в Сочи, эта встреча станут поводом для других прямых контактов между двумя лидерами в ближайшем будущем, что очень полезно», - сказал Шарль Мишель.

В качестве успешного результата прямого общения Мишель указал на связь, установленную при его посредничестве между министрами обороны Армении и Азербайджана, утверждая, что это дает возможность предотвращать возможные инциденты или управлять ими.

Однако глава Европейского совета не стал говорить о начавшихся после этой договоренности столкновениях на армяно-азербайджанской границе, в результате которых были убиты и ранены солдаты с обеих сторон.

Мишель призвал Ереван и Баку добросовестно работать в направлении ослабления пограничной напряженности

Несмотря на призывы Еревана к международному сообществу адресно осудить вторжение азербайджанских войск на территорию Армении, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал и Ереван, и Баку активно и добросовестно работать в направлении ослабления пограничной напряженности.

«Президент Европейского совета подчеркнул, что обеспечение должной дистанции войск является важным элементом предотвращения инцидентов», - говорится в заявлении, распространенном после встречи.

Также отмечается, что с целью оказания содействия в вопросах делимитации и демаркации ЕС создаст консультативную группу, которая окажет обеим странам техническое содействие. Причем, говоря об обязательстве, Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз хочет не играть единоличную роль, а работать с другими партнерами, в том числе с Минской группой.

«Мы также готовы совместно поддерживать все позитивные усилия других игроков. Мы всегда поддерживали Минскую группу и поддерживаем все усилия, которые прилагаются для достижения прогресса в укреплении стабильности и безопасности», - заявил глава Европейского совета.

После вчерашних переговоров о каких-либо договоренностях по части гуманитарных вопросов, в том числе по вопросу освобождения пленных, не сообщалось. Глава Европейского совета лишь призвал двигаться вперед, приветствуя недавнее решение Азербайджана освободить 10 армянских пленных. Судя по заявлению европейской стороны, взамен Ереван предоставил Баку все оставшиеся карты минных полей.