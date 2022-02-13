Землетрясение силой 6-7 баллов зарегистрировано в Армении и Грузии

Согласно сообщению пресс-службы МЧС РА, очаг залегал на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение ощущалось в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях - силой 4-5 баллов, в Ереване – силой 3-4 балла.

По предварительным данным, разрушений нет, говорится в сообщении ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Корреспондент Радио Азатутюн сообщает, что крупнейший в Гюмри квартал новостроек – Муш, остался без электричества, жители покинули свои дома и до сих пор находятся на улицах в ожидании восстановления подачи электричества.

Институт Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщают, что эпицентр землетрясения находился недалеко от села Самеба на востоке Грузии. О возможных разрушениях или жертвах грузинские источники также не сообщают.

Незадолго до полуночи МЧС Армении сообщило, что на данный момент активность афтершоков сохраняется. «Анализ имеющихся данных показывает, что вероятность сильного землетрясения мала. Жители могут вернуться в свои квартиры. Возможен афтершок, который ощутит население, однако мы призываем не поддаваться панике», - говорится в сообщении.

Подача электричества в гюмринском квартале Муш примерно через 1,5 часа была восстановлена, в полночь на улицах людей почти не осталось.