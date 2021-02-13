По предварительным данным, в результате землетрясения разрушений и жертв нет - Пашинян

«В общине Эребуни Еревана был поврежден самодельный дом, легкую травму получил один житель. Облицовочная плитка упала в нескольких местах. По предварительным данным, жертв нет», - отметил глава армянского правительства.

Как сообщил Пашинян, по предварительным данным, эпицентр землетрясения находился недалеко от Нубарашена близ Еревана.

В Армении в 15:29 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4.7. По данным МЧС, эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго-востоку от Еревана, очаг залегал на глубине 10 километров.

Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. В армянской столице сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре силаземлетрясения составила 3-4 балла.

После подземных толчков многие жители высотных зданий в Ереване выбежали на улицы. Многие оставались на улице до вечера, опасаясь новых толчков.