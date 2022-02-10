В повестке дня Армении вопрос о вхождении в состав Союзного государства не стоит - секретарь Совбеза

В повестке дня Армении вопрос о вхождении в состав Союзного государства не стоит, в беседе с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, по просьбе журналистов комментируя нашумевшее заявление президента Беларуси.

«Поскольку такого вопроса нет, моя позиция заключается в том, что Армения - суверенное, демократическое государство, и она должна оставаться таковой», - сказал секретарь Совбеза, выразив надежду, что Минск впредь будет избегать подобных инцидентов и оценок в отношении Армении.

«Эти оценки никоим образом не исходят из отношений, существующих между Арменией и Беларусью», - сказал Григорян.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, считающемуся рупором Кремля, касаясь возможного присоединения других постсоветских республик к Союзному государству Россия-Беларусь, в частности, говоря об Армении, отметил: «Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел».

Официальный Ереван в ответ заявил, что «своеобразный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслуживать, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике».

«Армения потребовала выполнения сочинских договоренностей о повышении безопасности»

Секретарь Совбеза сегодня также коснулся периодически звучащих из Баку заявлений о том, что «для начала работы комиссии по делимитации и демаркации границ Армения выдвинула определенные предусловия», которые для Баку «неприемлемы», так и не уточнив, о каких именно предусловиях идет речь.

Григорян сегодня заявил, что Армения никогда не выдвигала предварительных условий в вопросе делимитации и демаркации, она просто потребовала выполнения всех сочинских договоренностей о повышении безопасности.

«Армения никогда не выдвигала предварительных условий для делимитации и демаркации. Армения просто потребовала, чтобы все договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября прошлого года и указанные в соответствующем заявлении (предпринять шаги по повышению безопасности, а затем начать процесс делимитации и демаркации) были выполнены. Кроме того, есть одно важное обстоятельство, когда вооруженные силы Армении и Азербайджана стоят очень близко друг к другу, тогда любой политический процесс может повлиять на эту среду и вызвать обострения. Армения предлагает зеркально отвести войска, разместить там пограничные войска, чтобы мы могли спокойно провести процесс делимитации и демаркации. И это даже не может восприниматься как предусловие», - сказал Армен Григорян.