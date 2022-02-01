«Гражданский договор» выдвинет на пост президента РА кандидатуру Ваагна Хачатряна

Кандидатом правящей фракции «Гражданский договор» на пост президента страны станет министр высокотехнологической промышленности, член политической команды Никола Пашиняна Ваагн Хачатрян.

Сегодня он провел закрытую встречу с представителями «Гражданского договора», которая продлилось более 2,5 часов.

Сегодня у журналистов не было возможности пообщаться с Хачатряном. Информацию о том, что Хачатрян является их кандидатом и что он будет выдвинут в ближайшее время, журналистам сообщил глава фракции Айк Конджорян. Он заявил, что во фракции по этому вопросу царит единодушие, они изберут Хачатряна. По словам Конджоряна, они считают его мудрым человеком в политике.

Полномочия Армена Саркисяна прекращены, пост президента республики вакантен. Спикер парламента Ален Симонян сегодня подписал и опубликовал соответствующий протокол.

Кандидаты в президенты должны быть выдвинуты до конца недели, крайний срок - воскресенье. Помимо власти, кандидата в президенты может выдвинуть и оппозиция, для этого нужны подписи 27 депутатов. Выборы, скорее всего, пройдут в конце февраля или начале марта. Согласно Конституции, досрочные выборы президента проводятся не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после того, как пост президента оказывается вакантным.

Для избрания в первом туре кандидату нужен как минимум 81 голос. В первом туре правящая фракция нуждается в голосах оппозиции, так как имеет лишь 71 мандат. Но есть еще второй и третий туры президентских выборов, в которых правящая фракция может обеспечить необходимое число голосов единолично - 65 и 54 голоса соответственно.

Мнение оппозиционной фракции «Честь имею» уточнить не удалось. Депутат другой оппозиционной фракции – «Айастан», Арам Вардеванян сказал, что они еще не решили, будут ли выдвигать своего кандидата, если да, то кого, или изберут кандидата от власти.

На вопрос, выразил ли кандидат от власти желание встретиться с оппозицией, Вардеванян ответил, что не располагает подобной информацией.

На вопрос Радио Азатутюн, собирается ли правящая фракция вести переговоры с оппозицией, Ален Симонян, с сегодняшнего дня и до выборов нового президента исполняющий полномочия президента, ответил: «Я не представляю, с кем нам вести переговоры. Парламентская оппозиция неоднородна. Например, во второй по величине фракции есть три или четыре разных направления. Думаю, в этом нет необходимости».

По мнению Арама Вардеваняна из фракции «Айастан», кандидат от власти не соответствует требованиям, предъявляемым президенту по Конституции. «Если президент - член правящей команды, носитель этих идей, носитель и распространитель этой политики, тут уже есть проблема - как он может быть президентом? Получается, что либо он в каком-то смысле должен предать свою политическую команду, отклониться от их политики, чтобы иметь возможность оценивать ситуацию в общенациональном, надгосударственном ключе, либо должен продолжать тот же курс, в условиях которого, извините, это уже не будет общенациональный, общенародный подход», - сказал Вардеванян.

«Кого бы мы ни выдвинули, оппозиция что-нибудь да сказала бы. Мы видели кандидатов от оппозиции. Мы кандидатуру Вазгена Манукяна не обсуждали, могу их успокоить», - заявил журналистам Ален Симонян.

На вопрос, будет ли, по его мнению, Хачатрян проводить политику, созвучную политике правящей партии, Симонян ответил: «Я не знаю. Я знаю, что мы сделали хороший выбор».

Кстати, в ряду 5-6 кандидатов на пост президента в правлении правящей партии «Гражданский договор» обсуждали также кандидатуру женщины. Ален Симонян отказался назвать ее имя. Он подтвердил, что обсуждалась и его кандидатура, но он взял самоотвод.