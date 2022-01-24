Армен Саркисян находится за границей в краткосрочном отпуске

Подавший заявление об отставке президент Армении Армен Саркисян проводит свой отпуск за границей с целью прохождения медицинского обследования.

В пресс-службе аппарата президента сообщают, что еще до отставки, с 18 января Армен Саркисян «находится в краткосрочном отпуске». В какую страну уехал Саркисян, не сообщается.

В администрации президента пояснили, почему президент проходит обследование за границей. «Прохождение Арменом Саркисяном медицинского обследования за границей обусловлено тем, что несколько лет назад благодаря курсам лечения за границей он преодолел тяжелую болезнь, после чего находится под постоянным наблюдением группы врачей, хорошо осведомленных об истории его болезни. При необходимости, по их показаниям, президент Саркисян регулярно проходит специализированное медицинское обследование», - говорится в ответе отдела по связям с общественностью аппарата президента.

Напомним, вчера Армен Саркисян объявил о своем решении уйти в отставку.