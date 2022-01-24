Президент уже представил в парламент заявление об отставке

Напомним, что вчера вечером президент Армен Саркисян объявил о своем решении уйти в отставку. Он отметил, что очень долго думал и после активной работы около четырех лет решил подать в отставку с поста президента республики. По словам Саркисяна, у президента нет необходимых инструментов для влияния на коренные процессы во внутренней и внешней политике страны и нации в нынешние сложные времена.

По закону, если в течение недели после заявления об отставке президент письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом, а если президент не отзывает свое заявление об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания. С момента опубликования протокола отставка считается принятой.

До вступления в должность новоизбранного президента республики его полномочия исполняет председатель НС.

Армен Саргсян был избран на пост президента Национальным собранием 2 марта 2018 года. 9 апреля того же года он вступил в эту должность.