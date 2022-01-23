Армен Саркисян решил подать в отставку с должности президента Армении

Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном на его официальном сайте.

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, а решение, которое исходит из определенной логики», - подчеркнул Саркисян.

Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

«В это сложное для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться», - заявил Армен Саркисян.

Армен Саркисян подчеркнул, что корни основных проблем Армении - в действующей конституции, из-за которой, являясь гарантом государственности, президент фактически не имеет какого-либо реального инструмента влияния на политические события в стране, не может вмешиваться в вопросы мира и войны, не может применять вето на законы, которые не считает благоприятными для демократии.

«Я рад, что создана комиссия по конституционным реформам, за что выражаю благодарность правительству. Я надеюсь, что, в конце концов, конституционные изменения произойдут, и следующий президент и президентский институт смогут работать в более сбалансированной и скоординированной среде», - подчеркнул он.

Армен Саркисян был избран президентом Армении парламентом страны в марте 2018 года. Согласно Конституции Армении, срок полномочий президента - семь лет, а одно и то же лицо может быть избрано президентом республики только один раз.

По Конституции, главой исполнительной власти в Армении является премьер-министр, в то время как президент страны, формально являясь главой государства, в основном выполняет церемониальные функции.

Согласно Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.

До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента. Президента избирает Национальное собрание.

Внеочередные выборы проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.