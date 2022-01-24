Согласно закону, президент может отозвать свое заявление об отставке в течение недели

Ссылаясь на статью пункт 2 статьи 147 конституционного закона «О регламенте Национального собрания», Симонян заявил, что если в течение недели после заявления об отставке соответствующее должностное лицо письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального Собрания выступает с заявлением об этом; а если не отзывает свое заявление об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания.

Согласно закону, отставка считается принятой с момента опубликования протокола.