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Политика

Согласно закону, президент может отозвать свое заявление об отставке в течение недели

Спикер парламента Армении Ален Симонян

Перед началом сегодняшнего заседания Национального собрания Армении спикер парламента Ален Симонян сделал заявление по поводу отставки президента Армении Армена Саркисиян, о которой было объявлено накануне.

Ссылаясь на статью пункт 2 статьи 147 конституционного закона «О регламенте Национального собрания», Симонян заявил, что если в течение недели после заявления об отставке соответствующее должностное лицо письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального Собрания выступает с заявлением об этом; а если не отзывает свое заявление об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания.

Согласно закону, отставка считается принятой с момента опубликования протокола.

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