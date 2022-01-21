МИД РФ: Первоочередная задача - начало процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и разблокирование коммуникаций

«Первоочередная задача сегодня - придать импульс процессу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также разблокированию транспортных и экономических коммуникаций в регионе», - заявило Министерство иностранных дел, отвечая на вопрос о том, какой будет первоочередная задача Москвы в 2022 году.

«Прогресс в этих сферах позволит нам продвинуться в деле нормализации отношений между Ереваном и Баку», - говорится в заявлении МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство вновь подчеркнуло, что российская сторона исходит из необходимости выполнения трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты между лидерами Армении, Азербайджана и России в ходе трех встреч, имевших место после завершения второй Карабахской войны.

«Мы прилагаем последовательные усилия для урегулирования ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, где, к сожалению, время от времени происходят инциденты с применением оружия, бывают человеческие потери. Необходимо как можно быстрее создать, запустить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы оказать Еревану и Баку консультационную помощь в этом процессе», - говорится в заявлении.

В МИД России также добавили, что Москва активно участвует и в деле возвращения военнопленных.

Официальный Ереван недавно представил письменные предложения по процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном и теперь ожидает такого же письменного ответа.

МИД Азербайджана на днях заявил, что предусловия Еревана для Баку неприемлемы и Азербайджан выступает за запуск процесса делимитации без каких-либо условий. На это МИД Армении ответил, что у армянской стороны нет предусловий в вопросе делимитации границы, речь идет о выполнении достигнутых договоренностей.