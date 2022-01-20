Парламентскую оппозицию не удовлетворила реакция МИД Армении на заявление Азербайджана

Парламентскую оппозицию не удовлетворила быстрая реакция МИД Армении на заявление Азербайджана о неприемлемости для Баку «предусловий» Еревана по вопросу делимитации и демаркации границы.

Секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян недоумевает: как получается, что на воинственные и оскорбительные заявления в адрес Армении неделями не бывает ответа, а в данном случае официальный Ереван спустя считанные часы заявил, что у него нет предусловий и процесс делимитации нужно начать как можно скорее.

«В мае будет год, как азербайджанские, а по некоторым данным, и турецкие боевики находятся на нашей суверенной территории, к этому добавились события 16 ноября. И перед началом процесса у Армении был вариант – сказать: обеспечьте неприкосновенность наших суверенных территорий, другими словами, уйдите с нашей земли, только тогда мы начнем этот процесс. Что говорит МИД Армении? МИД Армении говорит: нет, мы начинаем процесс, но в любом случае покиньте нашу суверенную территорию», - сказал Мамиджанян.

У оппозиционного депутата есть много вопросов к власти в связи с этим процессом. Он говорит, что вчерашние заявления министра иностранных дел в ходе правительственного часа в парламенте вызывают еще больше вопросов. Как, например, войска будут зеркально отведены по советским картам и в то же время будут обеспечивать безопасность армянских сел?

«То, о чем вчера говорил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, так и осталось для меня непонятно, думаю, и для наших граждан тоже», - подчеркнул Мамиджанян.

Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян сказал, что ответы на вопросы, связанные с делимитацией, находятся в ведении МИДа, но повторил вчерашнее заявление Арарата Мирзояна, сделанное с трибуны НС, о том, что села будут в безопасности. Для депутата правящей фракции неприемлема деструктивная позиция Азербайджана, он обращает внимание международных организаций на это обстоятельство.

«Мы видим, что азербайджанская сторона своими действиями срывает процесс, но это не означает, что процессы остановились, и не означает, что армянская сторона не будет продолжать работать в направлении установления мира и начала процесса делимитации и демаркации. Мы работаем с нашими партнерами, с российской стороной, и через них мы продолжим передавать предложения», - сказал Ованнисян.