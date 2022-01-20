Ереван должен правильно оценить новые геополитические реалии в регионе – помощник Алиева

Об этом сегодня в беседе с журналистами в Баку заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики aдминистрации главы государства Хикмет Гаджиев, передает Trend.Az.

Согласно азербайджанскому информагентству, Гаджиев напомнил о недавнем интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, в котором он также ответил на вопросы, касающиеся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Президент Ильхам Алиев также коснулся вопросов, которые могут составить основу нормализации отношений Азербайджана и Армении, начала переговоров о потенциальном мирном соглашении между двумя странами и других вопросов. Естественно, мы ожидаем соответствующего ответа от Армении. Ереван должен правильно оценить новые геополитические реалии в регионе и сделать из этого выводы», - добавил Гаджиев.

Отметим, что в среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте, подтвердил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Ереван через Москву передал Баку пакет предложений по деэскалации в приграничной зоне.

В то же день в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт в Вене министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Армений без каких-либо предусловий.

«С сожалением было отмечено, что подход Армении к этому вопросу, в том числе демонстрируемая Арменией позиция по этому вопросу и ряд предварительных условий для начала процесса делимитации, абсолютно неприемлемы. До сведения генсека было доведено, что Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации без каких-либо условий», - передает азербайджанское издание Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.