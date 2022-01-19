Комиссия по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном еще не сформирована - МИД

«Договоренность предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией была достигнута в ходе трехсторонней встречи премьер-министра РА и президентов России и Азербайджана в Сочи 26 ноября 2021 года, и об этом говорится также в совместном заявлении, распространенном по итогам встречи. Однако комиссия еще не сформирована. В случае наличия новой информации о формировании комиссии общественность будет надлежащим образом проинформирована об этом», - говорится в ответе внешнеполитического ведомства Армении.

Вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян, который также является спецпредставителем Армении по нормализации армяно-турецких отношений, вчера подтвердил, что официальный Ереван направил новые предложения по процессу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, но что это за предложения, провластный депутат не уточнил, предложив обратиться по этому вопросу в правительство.

О предложениях армянской стороны 14 января сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал, что Армения представила новые предложения по вопросу формирования комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, которые через российскую сторону будут переданы Баку, однако не уточнил, о каких именно предложениях идет речь.

В минувшую пятницу Радио Азатутюн направило запрос в МИД Армении с просьбой представить подробности. Возглавляемое Араратом Мирзояном ведомство пока на запрос не ответило.