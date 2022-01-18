Рубинян подтверждает, что Армения направила новые предложения по процессу демаркации

Однако получить информацию в аппарате премьер-министра Никола Пашиняна, у которого уже более трех месяцев нет пресс-секретаря, а также в МИД нам не удалось. Радио Азатутюн также направило письменный запрос в МИД, ответа пока нет.

«Представления в основном находятся в той сфере, о которой публично заявили наши соответствующие ведомства и должностные лица», - сказал сегодня Рубинян.

О том, что предложения армянской стороны будут переданы Баку, на пресс-конференции 14 января сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он сказал, что Армения представила новые предложения по вопросу формирования комиссии по демаркации с Азербайджаном, которые через российскую сторону будут переданы Баку.

Оппозиционные депутаты обеспокоены тем, что об очередном процессе армянское общество вновь узнает от официальных лиц других стран. Депутат фракции «Честь имею» Тигран Абраамян отметил, что до сих пор непонятно, каковы представления власти по этому вопросу, поскольку неоднократно звучали взаимоисключающие заявления.

«Естественно, нам никакой информации не передавали. Когда мы в течение последних месяцев пытались получить какие-то подробности о процессе делимитации-демаркации, власть либо говорила о взаимоисключающих подходах, либо не представляла никаких серьезных фактических данных. Вообще, по моему впечатлению, власть в общей логике также не имеет представления о том, с какой точки в действительности правильно начинать и в какой точке – заканчивать.

Считаю, что также не оценены те угрозы, которые исходят от этого процесса, потому что процесс достаточно длительный, и нужно оценить не только риски, связанные с началом, но и все те угрозы, которые будут сопровождать нас в ближайшие несколько десятилетий. Я должен отметить и другое обстоятельство: власть никогда не была открытой в своих подходах и представлениях. Считаю, что и в этом случае нет ничего удивительного в том, что власть ничего не сообщила парламентской оппозиции. Я даже сомневаюсь, что они сообщили своим товарищам по команде. Думаю, за исключением нескольких лиц, даже люди во власти не владеют полной информацией», - сказал Тигран Абраамян.