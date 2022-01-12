Баку продолжит пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься вопросом Карабаха - Алиев

Президент Азербайджана утверждает, что в результате вчерашних столкновений на границе армянская сторона потеряла в несколько раз больше человек, чем официально объявлено.

«Я получил информацию от министра обороны о том, что на армянской стороне погибли 6-8 солдат», - сегодня заявил Алиев, вновь обвинив в произошедшем армянскую сторону.

«Была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, вновь озвучив угрозы в адрес Армении.

«Мы очень пристально следим за всеми попытками военного строительства в Армении и своими силами, и с помощью их партнеров. Поэтому я откровенно и открыто говорил, что если мы увидим хоть малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена. Где бы она ни находилась, на какой глубине территории Армении она ни находилась, мы ее просто уничтожим. Это все должны знать и понимать, и, в первую очередь, армянское руководство», - сказал Алиев.

Президент Азербайджана, однако, не уточнил, кому конкретно из партнеров Армении адресованы эти слова.

Вместо этого он заявил, что Баку продолжит приобретать современные системы вооружения и наращивать боеспособность своей армии. Одним из важных элементов совершенствования военного потенциала страны он считает создание сил коммандос, утверждая, что они «проявили себя с самой лучшей стороны» во время второй карабахской войны.

Касаясь карабахского вопроса, Алиев заявил, что Баку продолжит «пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься вопросом Карабаха».

«У меня нет информации, чем занимается Минская группа ОБСЕ. Считаю, что сейчас они готовятся к юбилейным мероприятиям. Как известно Минская группа создана в 1992 году и в этом году исполняется 30 лет. Наверное, они заняты подготовкой этих мероприятий. Но если отложить в сторону шутки, то считаю, что они для себя должны сформировать повестку дня, - заявил Алиев, в то же время добавив: - Я могу сказать, чем они не должны больше заниматься. Они не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, поскольку мы за них его уже решили».

Ранее президент Азербайджана неоднократно заявлял, что конфликт уже решен в результате последней войны и сейчас пришло время смотреть вперед.

Три входящие в посредническую группу сверхдержавы – США, Франция и Россия, между тем, периодически заявляют, что ряд вопросов все еще не решен и необходимо продолжить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта.

В ответ на запрос Радио Азатутюн в Министерстве обороны Армении категорически опровергли утверждения Алиева и подтвердили, что у армянской стороны трое погибших и двое раненых.

Вчера во второй половине дня вследствие интенсивной перестрелки на восточном участке армяно-азербайджанской границы погибли трое военнослужащих с армянской стороны и один - с азербайджанской стороны, есть также раненые.

МИД Армении решительно осудил грубое нарушение режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана с применением артиллерии и беспилотников, отметив, что «одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может быть зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга вдоль границы».