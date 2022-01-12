Родственников военнопленных из Ширака принял высокопоставленный чиновник правительства и «сказал обнадеживающие слова»

После более чем 9-часовой акции протеста перед зданием правительства родственников военнопленных из Ширака вчера в правительстве принял высокопоставленный чиновник. Радио Азатутюн об это сообщили родители пленных, больше года находящихся в азербайджанских тюрьмах, не уточнив, кто этот чиновник.

Мать одного из пленных, Наира Кюрегян, сказала, что в ходе продлившейся около часа встречи они получили ответы на волнующие их вопросы.

«Мы решили оставаться перед зданием правительства в течение нескольких дней до тех пор, пока нам не дадут четкий ответ», - сказала она.

Кто именно встретился с родственниками пленных, в правительстве не пояснили. Родители находящихся в плену резервистов ранее сообщили Радио Азатутюн, что 4 января они должны были встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, находившимся с рабочим визитом в Гюмри, однако встреча была отменена в связи с незапланированной занятостью главы правительства.

По словам матери резервиста, захваченного в плен на участке сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха 13 декабря 2020 года, принявший их чиновник сказал им обнадеживающие слова о том, что вскоре возможно возвращение новой группы пленных. Родители сейчас ждут, но в то же время обеспокоены тем, что напряженность на границе может помешать этому процессу.

«Мы в ожидании, надеемся, что другие инциденты не помешают, потому что мы видим, какая ситуация на границе, все имеет значение», - сказали они.

Родители отметили, что им правительстве не назвали конкретный день, когда ожидается возвращение пленных, но заверили, что это, возможно, произойдет вскоре. «Нам ответили, что все будет хорошо, мы вернулись довольные. Конкретного дня не назвали, но сказали, что скоро», - рассказали родители пленных.

По официальным данным, в азербайджанских тюрьмах до сих пор содержатся 46 армян, взятых в плен в ходе и после окончания 44-дневной войны, в том числе часть ширакцев, попавших в плен после подписания трехстороннего заявления. В последний раз Азербайджан передал армянской стороне пленных 29 декабря при посредничестве Венгрии.