Родственники военнопленных собрались перед зданием правительства с требованием вернуть их близких

Родственники военнослужащих из Ширакской области, взятых в плен в Нагорном Карабахе уже после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, сегодня с полудня до вечера находились перед зданием правительства с тем же требованием - вернуть все еще находящихся в бакинских тюрьмах армянских военнопленных.

Брат Эдгара Ованнисяна находится в плену. «Он находится в бакинских тюрьмах уже год и два месяца, и это правительство за эти год и два месяца из этих ребят вернуло только 29 человек. Но мы требуем вернуть наших ребят, которые в данный момент находятся в бакинских тюрьмах», - сказал Ованнисян.

13 декабря 2020 года на участке сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха были захвачены в плен 62 резервиста из Ширакской области Армении, 29 из них уже возвращены на родину, 33 - до сих пор находятся в Азербайджане.

«Мы, родители, в данный момент, сидя в этот холод на этом бетоне, требуем от них возвращения наших сыновей, никаких других требований у нас нет», - сказал один из собравшихся, Мушег Аграманян.

Родственники ширакских резервистов собрались перед зданием правительства и в новогоднюю ночь, 31 декабря. По их словам, они уже не знают, что еще им сделать, чтобы способствовать возвращению сыновей, кроме как собраться перед зданием правительства и обратиться в международные организации. В правительстве родственников пленных сегодня, как и в новогоднюю ночь, и не приняли.

«В прошлом году у нас в последний раз была встреча, нам сказали: «ждите, ведутся переговоры». Но результатов тех переговоров мы так и не увидели. С сентября прошлого года говорят: «ведем переговоры, привезем», и никого не вернули, из 62 вернулись 29, последними вернулись 5 человек, приговоренные [в Баку] к 6 годам, и все», - сказал отец одного из пленных, Анушаван Манукян.

По словам Манукяна, неважно, примут их в правительстве или нет, важно, чтобы сыновья вернулись, однако они не возвращаются, и им не сообщают никаких новостей о ходе переговоров. «Только чувствуешь пренебрежение, беспомощность, никто ничего не говорит, никому нет дела. Мы пришли, кого волнует, зачем мы пришли, зачем встали, их дети дома, они утром пришли на работу, вечером с большим удовольствием вернутся домой, а у нас нет желания возвращаться домой», - сказал он.

Несколько десятков родственников военнопленных, прибывших в Ереван из Ширака, пробыли на площади более 6 часов, в отчаянии, даже не услышав обещаний о возвращении их близких. Они рассказывают, что время от времени через Красный Крест получают письма от сыновей, которые стараются ободрить родителей, чтобы те могли пережить это испытание.

«Красный Крест приносит нам письма, мы очень рады, мы им очень благодарны. Прошел 1 год и 2 месяца, мы, родители, боремся и страдаем, но результата не видим» - сказала одна из собравшихся, Анаит Багдасарян.

По официальным данным, в азербайджанских тюрьмах до сих пор содержатся 46 армян, взятых в плен в ходе и после окончания 44-дневной войны, в том числе часть ширакцев, попавших в плен после подписания трехстороннего заявления. В последний раз Азербайджан передал армянской стороне пленных 29 декабря при посредничестве Венгрии.