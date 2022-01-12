Оппозиционная фракция призывает обратиться в ОДКБ, власть возражает -«нет необходимости»

Оппозиционная парламентская фракция «Айастан» после вчерашнего кровавого обострения на границе призывает власть обратиться в ОДКБ. Оппозиционный депутат Арам Вардеванян при этом напоминает о заявлении секретаря Совета безопасности Армена Григоряна о том, что во время казахстанских событий председательствующая в организации Армения впервые задействовала механизмы ОДКБ.

«Если впервые именно вы задействовали, ну и теперь задействуйте, - сказал Вардеванян, продолжив: - Когда мы рассматриваем ситуацию в Казахстане, там в любом случае пока неизвестно, объединение какого государства или государств совершило вмешательство на территории Казахстана. А 4-я статья договора ОДКБ очень четко гласит: если есть какая-либо агрессия, еще и раскрывается, что такое агрессия, например, «вооруженное вторжение, нападение», в этом случае одно из государств-членов ОДКБ может обратиться в организацию, и это будет подразумевать конкретные немедленные действия, в том числе даже военную помощь».

ОДКБ не отреагировала не только во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, но и в условиях наличия официального запроса со стороны Армении в дни вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении в мае прошлого года.

Тогда в Совете коллективной безопасности председательствовал Таджикистан, сейчас - Армения. Есть ли официальный процесс или нет, узнать в ведомстве не удалось.

Боевые действия носили «локальный» характер

«На данный момент нет нужды ни в ком для урегулирования подобных инцидентов и нанесения соразмерного контрудара», - сказал провластный депутат, член комиссии НС по обороне и безопасности Армен Хачатрян.

Для Хачатряна предложение оппозиции неприемлемо. Вчерашние боевые действия, в ходе которых, по данным Минобороны, погибли трое военнослужащих, а азербайджанцы применили беспилотники, по мнению депутата, носили «локальный» характер.

На замечание оппозиционеров, что с мая ситуация не изменилась, азербайджанские войска по-прежнему остаются на суверенной территории Армении, и вопрос Радио Азатутюн, о каком локальном вопросе идет речь, депутат правящей фракции ответил: «В мае и сейчас было не одно и то же. В мае была конкретная агрессия, активные действия, и была опасность крупномасштабных боевых действий, военных действий, на данный момент это пассивная ситуация, не считая этих локальных военных ситуаций. Сейчас предпринимается попытка решить вопрос дипломатическим путем».

Необходимость в ОДКБ будет тогда, когда вооруженные силы Армении не будут в состоянии ответить, а вчера, по словам провластного депутата, армянская сторона нанесла адекватный контрудар.