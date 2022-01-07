Это были уже не революционные процессы – секретарь Совбеза Армении об отправке войск ОДКБ в Казахстан

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения страны.

Армен Григорян подчеркнул, что решение о направлении военной группировки принималось на основе консенсуса с участием руководителей всех стран-участниц ОДКБ.

Отвечая на критику по поводу того, почему Ереван откликнулся на обращение Казахстана с учетом того, что ОДКБ в свое время не помогла Армении, Армен Григорян сказал следующее. «Мы не должны говорить, как обиженный подросток: «Вы не сделали это, и мы тоже не будем этого делать». Мы взяли на себя ответственность. Пожалуй, впервые в истории мы применили механизмы ОДКБ и показали, как это должно работать. Мы надеемся, что если Армения в будущем окажется в такой же ситуации, она получит соответствующую помощь».