Парламент Нагорного Карабаха ответил Пашиняну жестким заявлением

«Лишь законные органы власти, сформированные гражданами Республики Арцах [Нагорного Карабаха - ред.] посредством выборов, имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах», - говорится в заявлении, единогласно принятом сегодня Национальным собранием Нагорного Карабаха в ответ на заявления, сделанные в конце прошлой недели премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Карабахские депутаты возмущены и «считают недопустимым любое заявление, ставящее под сомнение субъектность Арцаха и его армянское будущее».

Мысли, высказанные Николом Пашиняном на последней пресс-конференции, они называют «вредными и опасными».

«Представляя мнение и позицию широких общественных и политических кругов Республики Арцах, выражаем наше несогласие и возмущение по поводу ряда вредных и опасных формулировок и идей, прозвучавших в ходе интервью. Озабоченность вызывает и тот факт, что на фоне результатов национально-освободительной борьбы 1988 года – Карабахского движения – озвучиваются формулировки, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах), провозглашенной 2-го сентября 1991 года и сформированной в полном соответствии с нормами международного права, и ее продолжительную борьбу за достижение международного признания», - говорится в заявлении.

Карабахские депутаты подчеркивают, что тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных посредниками предложениях, подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Между тем премьер-министр Армении утверждал, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица.

Подробно комментируя предложения 2016 года, Пашинян сказал, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха должен был быть передан в Совет Безопасности ООН, и в этом случае признание Карабаха в составе Азербайджана было бы неизбежно.

И в 2018 году, по мнению Пашиняна, ситуация была такая же: «Арцах не мог быть полностью армянским. Из этих переговоров было очевидно, что Арцах, НКАО, имел бы как армянское, так и азербайджанское население. Была бы в Нагорном Карабахе законодательная власть? Да, была бы, но эта законодательная власть не была бы полностью армянской. В этой законодательной власти были бы азербайджанская квота и армянская квота».

Эти заявления премьер-министра Армении вызвали большой резонанс в Нагорном Карабахе. На своей странице в Facebook на них ответил лидер Карабаха Араик Арутюнян, использовав чуть более мягкие формулировки, чем те, что содержатся в сегодняшнем заявлении карабахского парламента.

«Только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха, полноценное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам», - написал Арутюнян.