Народ и власти Нагорного Карабаха не примут никакого статуса в составе Азербайджана – Пашиняну ответили из Степанакерта

Об этом заявил карабахский лидер Араик Арутюнян, комментируя недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабахскому конфликту.

«Полноценное признание права армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам, исключительным правообладателем этого вопроса являются армяне Арцаха. Таким образом, только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха», - заявил Арутюнян в своем посте на Facebook.

Он добавил, что международное признание независимости Нагорного Карабаха является главным ориентиром для Степанакерта, и «ни одно правительство не может позволить себе отклониться от этой линии».

«Поэтому народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана», - заявил он.

«Не только с точки зрения статуса, но и демографии, возврата к прошлому быть не может. О каком совместном проживании идет речь, если Азербайджан продолжает подпитывать свою общественность ненавистью к армянам, и готовит его не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха? Конечно, мы за мирное урегулирование конфликта и готовы приложить усилия в этом направлении, но жизненно важные права, интересы и требования нашего народа не подлежат обсуждению», - заявил Араик Арутюнян.

В ходе своей последней пресс-конференции в пятницу премьер-министр Армении, в частности, заметил, что в то время, как раньше третий президент Армении Серж Саргсян говорил о том, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана, сейчас он говорит о том, что переговоры были о том, что «Арцах должен оставаться армянским».

«Но Арцах не мог быть полностью армянским. Что мы подразумеваем под армянским? Из этих переговоров было очевидно, что в Арцахе, в НКАО, было бы как армянское, так и азербайджанское население. Был бы в Нагорном Карабахе законодательный орган? Да, был бы. Но он не был бы полностью армянским, а в нем была бы квота для армянского населения и для азербайджанского населения», - в частности, заявил Никол Пашинян.

Пашинян также заявил, что согласно плану, предложенному сопредседателями Минской группы ОБСЕ до и после апрельской войны 2016 года, решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха оставалось бы за Советом безопасности ООН, который еще в 1993 году фактически признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

«В 1993 году Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится о нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Говорится следующее: Совбез ООН признает территориальную целостность Азербайджана и нерушимость его границ», - отметил Пашинян.

В своем сегодняшнем посте на Facebook руководитель Нагорного Карабаха также написал, что «оккупированные территории должны быть деоккупированы, и их жители должны иметь возможность вернуться в свои родные очаги».

«Что касается безопасности Арцаха, то мы продолжим наши усилия по укреплению потенциала Армии обороны, а российские миротворческие силы должны оставаться в Арцахе на постоянной и бессрочной основе до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности…

Все власти временны, но наши цели и позиции должны отстаиваться твердо и неукоснительно. Крайне важно единство вокруг наших национальных ценностей и целей, и, как я уже отметил, ориентиром каждого армянина и властей в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должны быть воля и цели армян Арцаха.

Арцах был армянским на протяжении тысячелетий и останется армянским. У армян Арцаха достаточно воли и стратегического терпения для продолжения этой борьбы. Вне зависимости от чьей-либо воли и мнения, я уверен, что армяне Арцаха продолжат свою справедливую борьбу за международное признание независимости Арцаха и защиту Родины», - заявил Араик Арутюнян.