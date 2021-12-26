«Но скрывать правду, извините, я не могу» - Пашинян выступил с разъяснениями в связи с заявлениями по Карабаху

Так, Пашинян 24 декабря заявил, что согласно предложениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанным еще в 2016 году, Нагорный Карабах не только не мог быть вне состава Азербайджана, но и по сути не мог быть полностью армянским, поскольку урегулирование подразумевало возвращение азербайджанского населения и его участие в самоуправлении.

Данные утверждения вызвали критику со стороны политических оппонентов Пашиняна, а также из Степанакерта. В частности, глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ранее в воскресенье написал у себя на странице в Facebook, что только власти Нагорного Карабаха имеют право говорить от имени народа Нагорного Карабаха. Арутюнян подчеркнул, что народ и власти Нагорного Карабаха «никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана».

В своем сегодняшнем посте в Facebook Пашинян пояснил, что говорил о переговорном наследии, сформированном еще задолго до его избрания премьером. По его словам, исходя из этого, он не мог повлиять на процесс формирования этого переговорного содержания.

«В ответ на вопрос я опровергал утверждения Сержа Саргсяна, сделанные им на съезде РПА, о том, что оставленный им переговорный процесс гарантировал армянскую принадлежность Нагорного Карабаха. Опровергал, потому что этими переговорами было зафиксировано право на участие в референдуме азербайджанского населения, проживавшего в советское время в НКАО», - заявил Пашинян.

Согласно Пашиняну, если в соответствии с переговорами азербайджанцы считались жителями Нагорного Карабаха, то должны были заселиться в Нагорном Карабахе. Он заявил, что армянская сторона против этого переговорного содержания до 2018 года никогда не возражала. К тому же, как отметил Пашинян, в соответствии с переговорным процессом, референдум по окончательному статусу Нагорного Карабаха мог состояться и через 100 лет. «Нетрудно предсказать, как изменился бы демографический облик Нагорного Карабаха за эти сто лет», - написал армянский премьер.

По словам Пашиняна, именно с учетом этих и других факторов он ранее говорил с трибуны парламента, что до его избрания премьером в 2018 году Нагорный Карабах в рамках переговорной логики потерял теоретическую и практическую возможность не быть в составе Азербайджана.

«Став премьером, я не смирился с этим, а боролся против этого. Сегодня те, кто говорят, что я не должен вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, с 2018 года критиковали меня за то, что я говорил, что у меня нет мандата на ведение переговоров от имени Нагорного Карабаха. Я понимаю, что сейчас многие уважаемые люди протестуют против содержания переговоров 2016 года, ставшего причиной войны. Эти люди тогда либо не знали о нем, либо не имели права возражения. Против этого содержания я тоже протестую, и для его нейтрализации делал все, что было возможно. Но скрывать правду, извините, я не могу», - заявил Никол Пашинян.