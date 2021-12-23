Cложившаяся в мэрии Еревана ситуация «была институциональной проблемой», и она была разрешена - премьер

По его словам, сложившаяся в мэрии Еревана ситуация была «институциональной ситуацией и институциональной проблемой». Пашинян отметил, что эта проблема была решена институционально, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, вчера Совет старейшин Еревана выразил Айку Марутяну вотум недоверия, сразу же избрав нового мэра.

«Выборы глав общин являются косвенными. И институционально глава общины не может работать, не имея большинства в Совете старейшин. Это простая политическая логика. И это проблема, которая была решена», - подчеркнул глава правительства, выразив новому градоначальнику поддержку.

На встрече с премьер-министром помимо новоизбранного мэра также присутствовали руководитель фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян и секретарь фракции Левон Ованнисян, которых Никол Пашинян поблагодарил «за принципиальную позицию».

Грачья Саргсян в свою очередь сказал, что есть институты нам нужно полностью трансформировать.

«Думаю, при поддержке правительства мы сможем реализовать в самой густонаселенной общине - городе Ереван, программы, которые не были реализованы на протяжении многих лет по, можно сказать, непонятным причинам. Думаю, потенциал есть, нам просто нужно осуществлять эффективное управление для использования этого потенциала», - заверил он.