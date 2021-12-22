Мэром Еревана избран Грачья Саргсян

Ранее на внеочередном заседании Совет старейшин выразил вотум недоверия бывшему мэру Айку Марутяну.

Последний заявил, что причиной для инициирования «Моим шагом» процесса его отстранения от должности стало то, что он еще год назад покинул ряды правящей партии «Гражданский договор».

«Мой шаг» ранее заявил, что возник политический кризис. Вчера правящая фракция бойкотировала очередное заседание Совета старейшин Еревана, объяснив этот шаг политическим кризисом между Советом старейшин и мэром.

Новоизбранный мэр был избран членом Совета старейшин по пропорциональному списку блока «Мой шаг» по итогам внеочередных выборов в Совет старейшин, состоявшихся 23 сентября 2018 года. В октябре 2018 года он был назначен первым заместителем мэра. Грачья Саргсян был членом партии «Миссия».