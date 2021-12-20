Россия положительно оценивает встречу Алиев-Пашинян при посредничестве ЕС

«Россия в целом положительно оценивает встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве Евросоюа», - в интервью газете «Известия» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

В ответ на вопрос журналиста о том, какую роль с точки зрения России ЕС играет в урегулировании конфликта в Карабахе и соперничают ли Москва и Брюссель за посредничество в этом кризисе, высокопоставленный российский дипломат признал, что Брюссель хочет присоединиться к переговорному процессу, в то же время заявив, что назвать встречу, которая здесь состоялась вечером 14 декабря, переговорами «было бы некоторым преувеличением».

«Это была встреча на полях саммита Восточного партнерства. Евросоюз, конечно, хочет подключиться, но есть известная уже веками сентенция, что у победы много отцов, а поражение - всегда сирота. Успех нашей российской посреднической миссии в этом конфликте вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков, и есть те, кто хочет к этому подключиться. Одним это удается в той или иной степени, другим - в меньшей», - сказал Чижов.

Какие международные силы, помимо Брюсселя, пытаются подсоединиться и сыграть свою роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, российский дипломат не уточнил. Дипломат, уже более 15 лет представляющий интересы России в Евросоюзе, уклонился от прямого ответа на вопрос, соперничают ли Брюссель и Москва в этом вопросе.

Вместо этого он счел необходимым подчеркнуть, что Евросоюз до сих пор непосредственно в нагорно-карабахское урегулирование вовлечен не был. «Нынешнее стечение обстоятельств позволило Евросоюзу такую встречу провести. Мы считаем, что еще одна возможность для прямого контакта между лидерами Азербайджана и Армении — это, в общем, неплохо, если это идет на пользу политическому урегулированию и расширению поля контактов этих двух дружественных нам стран», - сказал Чижов.

На прошлой неделе в Брюсселе после более чем четырехчасовых переговоров было объявлено, что Алиев и Пашинян подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги.

«Все еще есть разногласия в вопросе автомобильного сообщения, над которыми стороны продолжат работать в ближайшие недели и месяцы», - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, не уточнив, будут ли эти переговоры проводиться при посредничестве Евросоюза.

Посол России в ЕС отметил, что есть вопросы, которые Армения и Азербайджан «предпочитают обсуждать вдвоем напрямую, какие-то втроем с участием России». «Может быть, особенно касательно экономического восстановления, устранения последствий боевых действий, которые были, и Евросоюз тут может им оказаться полезен», - сказал он.

Вчера было объявлено, что при посредничестве Шарля Мишеля Баку освободил 10 армянских военнослужащих, захваченных в плен в ноябре этого года. Западные посредники Минской группы - США и Франция, приветствовали этот шаг.

«Мы призываем к полному и немедленному освобождению всех оставшихся задержанных», - написал в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

А президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул: «Мы продолжим продвигать этот путь диалога, ведущего к миру между Азербайджаном и Арменией».

Москва на последние события пока официально не отреагировала.