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Азербайджан освободил 10 армянских пленных

Сюник (архивная фотография)

Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 военнослужащих, плененных в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную комиссию по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана.

Согласно информации, в результате трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между президентом Азербайджана и главой Евросовета ЕС Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.

Официальный Ереван подтвердил данную информацию. Пресс-секретарь МИД Армении обнародовал данные о возвращенных пленных.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар приветствовал освобождение армянских военнослужащих, назвав его «важным жестом». В своем сообщении в TwitterКлаар отметил, что ЕС продолжит работать с обеими сторонами, чтобы «развить успех встреч» президента Европейского совета с лидерами двух стран.

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