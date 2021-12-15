В Брюсселе Пашинян и Алиев «подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги»

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе встречи был обсужден процесс выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также 26 ноября 2021 года.

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость полного выполнения вышеупомянутых заявлений, в частности, подчеркнув необходимость немедленного решения гуманитарных вопросов, обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых гражданских лиц. Затронута была работа по открытию региональных коммуникаций», - говорится в сообщении.

Согласно пресс-службе главы армянского правительства, Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги. «Соответственно, железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на взаимной основе под суверенитетом и юрисдикцией стран. У Армении будет доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе также говорится, что стороны подчеркнули важность конкретных шагов по снижению напряженности в регионе.

«Затронуты были возможные шаги, направленные на делимитацию и демаркацию границы и взаимное доверие между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить контакты», - отмечается в сообщении.