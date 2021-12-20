У Марутяна высокий рейтинг, ключ к процессам надо искать в этом - пресс-секретарь мэра Еревана

Мэр Еревана Айк Марутян благодаря своей трехлетней работе имеет довольно высокий общественный рейтинг, в эфире «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» на Азатутюн ТВ сказал пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян, подчеркнув, что причины инициированного правящей фракцией процесса отстранения мэра от должности нужно искать именно в этом.

Правящая фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс выражения вотума недоверия мэру Айку Марутяну. Этот вопрос будет обсужден 22 декабря на внеочередном заседании мэрии Еревана.

Несколько дней назад после встречи с премьер-министром Николом Пашиняном правящая фракция Совета старейшин Еревана выступила с заявлением, в котором, в частности, отметила, что Марутян, возглавивший избирательный список партии «Гражданский договор» на выборах в Совет старейшин Еревана в 2018 году, год назад покинул партию и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг». При этом, согласно заявлению, возник политический кризис, для преодоления которого начался процесс смещения мэра с должности.

Вчера пресс-секретарь мэра упомянул один эпизод из отношений мэра с правящей фракцией.

«В феврале 2021 года, когда мэр просил у Совета старейшин согласия на закупку автобусов для города, тогда речь шла о 161 автобусе, затем добавилось еще 50 - всего 211 автобусов. Посредством закулисного процесса имеющая большинство фракция пыталась провалить процесс. Думаю, нет необходимости долго объяснять ереванцам, какое ключевое значение в жизни города вообще имеет транспортная реформа, одним из важнейших условий которой является приобретение автобусов. Повторяю, это был закулисный процесс, а не публичные дебаты», - рассказал Карапетян, назвав это «саботажем».

Он подчеркнул, что в то время в стране царила внутриполитическая напряженность и Марутян в тех условиях не мог заявить о проблемах. «Проблемы разные, как я уже сказал, еще будет возможность поговорить о них», - заключил пресс-секретарь мэра Еревана.

На должность мэра Еревана «Мой шаг»»​ выдвинет кандидатуру вице-мэра Грачья Саргсяна.

Согласно закону, мэру выражается вотум недоверия, если выдвинутый новый кандидат на эту должность получает большинство голосов от общего числа членов Совета старейшин.

В действующем Совете старейшин 65 членов, следовательно, для выражения вотума недоверия необходимо 33 голоса, у правящей фракции их больше. В случае принятия решения действующий мэр слагает с себя полномочия, а новоизбранный мэр берет на себя полномочия в течение одной недели.

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