22 декабря будет обсужден проект решения о выражении вотума недоверия Айку Марутяну

22 декабря состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана, на повестке дня которого будет проект решения Совета старейшин «О выражении вотума недоверия мэру Айку Марутяну». Об этом сообщается на странице мэрии Еревана в Facebook.

Напомним, правящая фракция «Мой шаг» Совета старейшин инициировала процесс выражения вотума недоверия мэру.

Во вчерашнем заявлении фракции говорится, что Марутян, возглавивший избирательный список партии «Гражданский договор» на выборах в Совет старейшин Еревана в 2018 году, год назад покинул партию и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг»». При этом, согласно заявлению, возник политический кризис.

На должность мэра Еревана «Мой шаг»»​ выдвинет кандидатуру вице-мэра Грачья Саргсяна .

Согласно закону, мэру выражается вотум недоверия, если выдвинутый новый кандидат на эту должность получает большинство голосов от общего числа членов Совета старейшин.

В действующем Совете старейшин 65 членов, следовательно, для выражения вотума недоверия необходимо 33 голоса, у правящей фракции их больше. В случае принятия решения действующий мэр слагает с себя полномочий, а новоизбранный мэр берет на себя полномочия в течение одной недели.

Отметим, что за несколько дней до инициирования процесса выражения вотума недоверия мэру Еревана принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Пресс-секретарь Марутяна на своей странице в Facebook опроверг последнее утверждение, написав: «Айк Марутян никак не связан с Робертом Кочаряном, с ним никогда не встречался».