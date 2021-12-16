Некоторые оппозиционеры также присоединились к процессу выражения вотума недоверия Айку Марутяну. Мэр продолжает работать

Секретарь фракции «Луйс» Ани Хачатрян - одна из поставивших свою подпись под проектом соответствующего решения. Глава этой фракции Давид Хажакян сказал, что он и третий член фракции, Техмина Варданян, не подписались под проектом о выражении вотума недоверия и пока не приняли решение о дальнейших действиях.

Фракция «Процветающая Армения» подтвердила, что присоединится к процессу отставки мэра. До сих пор из пяти членов фракции к инициативе присоединились четверо, сообщила Радио Азатутюн член оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Совета старейшин Людмила Саргсян.

О том, что такой процесс начался, Радио Азатутюн вчера сообщил член правящей фракции Совета старейшин Армен Котолян. Сегодня же он не пожелал давать новые комментарии.

До сих пор несколько членов правящей фракции публично заявили, что им ничего не известно о проекте, а также о решении не присоединяться к нему.

Ваге Геворкян, Сатеник Мкртчян, Гаяне Варданян и Григор Ерицян из фракции «Мой шаг» подтвердили, что не присоединились, но и не захотели давать дополнительных комментариев. Только Ерицян сказал, что не согласен с мнением членов своей фракции о мэре. «Если бы обоснования были понятны и приемлемы для меня, я бы тоже присоединился к этому процессу, но мой отказ присоединиться означает, что они для меня, по крайней мере, неубедительны», - сказал он.

На вопрос, как он расценивает этот шаг фракции, Ерицян ответил: «Это политическое решение, на что фракция имеет право. Я не хочу давать каких-либо оценок, моя оценка такова, что я не желаю быть частью этого процесса».

Согласно закону «О местном самоуправлении в городе Ереван», на третий рабочий день после представления проекта решения о выражении вотума недоверия мэру созывается заседание Совета старейшин, на котором на тайное голосование ставится вопрос о выражении недоверия мэру. Закон также устанавливает, что в проекте решения должно быть указано имя того члена Совета старейшин, которого инициативная группа выдвигает в качестве кандидата в мэры. Его должны подписать все члены инициативной группы.

Член Совета старейшин Армен Котолян подтвердил, что одним из обсуждаемых кандидатов является член Совета старейшин Грачья Саргсян. Несмотря на наличие, по утверждению членов Совета старейшин, необходимого числа подписей, текст проекта пока не публикуется. Не сообщается также, на каком основании члены Совета старейшин хотят отставки Марутяна.

Сам Айк Марутян пока никак не прокомментировал этот процесс. Вместо этого он сегодня на своей странице в Facebook написал, что подписал заявки на покупку еще 100 новых автобусов и 100 лифтов.