Правящая партия инициировала процесс выражения вотума недоверия мэру Еревана и выдвинула своего кандидата

В заявлении, распространенном накануне «Гражданским договором», в частности, отмечается, что в декабре 2020 года по собственному заявлению Айк Марутян покинул партию «Гражданский договор» и блок «Мой шаг», и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг»».

«Айк Марутян не выполнил и не выполняет с достаточной эффективностью обязательства блока «Мой шаг», взятые на себя перед ереванцами и закрепленные в предвыборной программе. Айк Марутян не выполнял и не выполняет в достаточной мере важнейшую миссию по искоренению системной коррупции в мэрии Еревана. Блок не может выполнять свои обязательства и мандат перед ереванцами в ситуации, когда мэр разорвал связи с политическим большинством Совета старейшин – блоком «Мой шаг»», - говорится в заявлении.