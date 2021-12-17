Айк Марутян: «У меня нет желания и намерения сотрудничать с какой-либо партией»

Мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в социальной сети Facebook коснулся распространенного накануне партией «Гражданский договор» заявления, написав:

«Дорогие ереванцы, дорогие соотечественники!

Чтобы вас не пытались ввести в заблуждение, на данный момент хочу сказать:

1. Я никогда не встречался с Робертом Кочаряном – ни при каких обстоятельствах, даже случайно.

2. Если бы у меня было время на встречи вне работы, встречался бы со своими детьми))

3. У меня нет желания и намерения сотрудничать с какой-либо партией».

Правящая фракция Совета старейшин Еревана «для разрешения политического кризиса» начала процесс смещения мэра Айка Марутяна. Но как именно проявился этот кризис, члены фракции не объясняют. Вчера поздно вечером они провели примерно двухчасовую встречу с премьер-министром.

После встречи фракция распространила заявление, отметив, что Марутян, возглавивший избирательный список партии «Гражданский договор» на выборах в Совет старейшин Еревана в 2018 году, год назад покинул партию и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг»».

За несколько дней до инициирования процесса выражения вотума недоверия мэру Еревана принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Пресс-секретарь Марутяна на своей странице в Facebook опроверг последнее утверждение, написав: «Айк Марутян никак не связан с Робертом Кочаряном, с ним никогда не встречался».