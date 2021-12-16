Ведутся активные работы в направлении разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – Оверчук

«Для Азербайджана откроются новые возможности для того, чтобы быть связывающим звеном между рынками Азии и Европы», - сегодня в Баку на конференции на тему «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских экономических отношений в контексте интеграционных процессов» заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, который также является российским сопредседателем трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Официальные Москва и Баку периодически заявляют, что намерены еще больше углубить торгово-экономические связи. По словам Оверчука, сегодня, в послевоенный период, в регионе для этого открываются новые перспективы.

«Мы тут можем работать вместе и достичь совместного успеха. Российские инвестиции в Азербайджан сегодня достигли 4,5 млрд долларов, азербайджанские инвестиции в Россию - 1,5 млрд долларов. Российский бизнес заинтересован в работе в Азербайджане. Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в области модернизации железных дорог, создания высокотехнологичных предприятий, в сфере возобновляемой энергии, логистики. Сейчас перед нами открылись новые возможности связать Север-Юг и Запад - Восток. Тут весь регион ЕАЭС может выиграть», - сказал российский вице-премьер.

Оверчук также сообщил, что ведутся активные работы в направлении разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Напомним, что 1 декабря в Москве состоялось последнее заседание трехсторонней рабочей группы, по итогам которого ожидались заявления и подписание некоторых документов. Во всяком случае, ранее, после трехсторонних переговоров Путин-Алиев-Пашинян в Сочи президент России заявил, что детали договоренностей будут оглашены в рамках этого заседания. Заседание состоялось, но заявления так и не были сделаны.

О прогрессе в вопросе регионального разблокирования лидеры Армении и Азербайджана заявили после состоявшихся два дня назад в Брюсселе переговоров.

Сегодня вице-премьер России в азербайджанской столице говорил также об идее приглашения Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве наблюдателя, ранее предложенной большим другом президентов России и Азербайджана, большим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В частности, Оверчук сегодня сказал, что статус наблюдателя в ЕАЭС позволит Азербайджану получить больше от сотрудничества с ЕАЭС.

Напомню, вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС способствовал бы разблокированию транспортных артерий в регионе».

Российская сторона еще до начала второй Карабахской войны с осторожностью говорила о возможном членстве Азербайджана в ЕАЭС. В последние дни эта тема вновь появилась в повестке дня российско-азербайджанских отношений. На этот раз формулу сотрудничества предложил крестный отец ЕАЭС Назарбаев, пригласив Азербайджан в качестве наблюдателя.

Официальный Баку пока молчит. Вместо этого президент Азербайджана в своих контактах с европейской стороной в Брюсселе заявляет, что Азербайджан даже на европейском энергетическом рынке не может быть конкурентом России. В интервью испанской газете El Pais он, в частности, сказал: «В этом году мы уже экспортировали в Евросоюз более 7 млрд кубометров газа, в следующем году планируем экспортировать 9 млрд кубометров, а в 2023 году - 11 млрд кубометров. В Азербайджане огромные запасы природного газа. У нас есть более короткий путь поставки природного газа в Европу, чем традиционные пути, наш источник является новым для европейского рынка».

В то же время Алиев заявляет, что в вопросе европейского энергетического рынка между Азербайджаном и Россией нет конкуренции.

И хотя эта конкуренция очевидна, но ни официальная Москва, ни официальный Баку об этом не говорят. Вместо этого они подчеркивают, что хотят еще больше увеличить товарооборот между двумя странами и довести его до предпандемийного уровня. За первые 10 месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 7% и составил 2 млрд 350 млн долларов. В 2019 году он достигал 3 млрд долларов. Кроме того, российские компании представили 13 проектов для реализации на территориях, перешедших после 44-дневной войны под контроль Азербайджана. Об этом заявил сегодня заместитель вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, добавив, что один из таких проектов (проект компании КАМАЗ) уже находится на стадии подготовительных работ.